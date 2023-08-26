  • BIST 7716.67
  • Altın 1632.796
  • Dolar 26.5308
  • Euro 28.6097
  • Lefkoşa 28 °C
  • Mağusa 28 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 27 °C
  • İskele 28 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 27 °C
SON DAKİKAAvrupa, savaşın gölgesinde ikinci kışa hazırlanıyor

Liberal Demokrasi Hareketi: Hoşgörü, toplumsal barışın anahtarıdır

» »
Liberal Demokrasi Hareketi: Hoşgörü, toplumsal barışın anahtarıdır
Liberal Demokrasi Hareketi: Hoşgörü, toplumsal barışın anahtarıdır

Son bir hafta içinde yaşadığımız olaylar, farklı inançların ve düşüncelerin bir arada nasıl var olabileceğini ve hoşgörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmıştır. Toplumumuzun her bir ferdinin inanç özgürlüğüne sahip olması, beraberinde sorumluluk getirir. İşte bu sorumluluk, birlikte yaşamamızın temelini oluşturur.

Geçtiğimiz günlerde Apostolos Andreas Manastırı'nda yaşanan olay, ne yazık ki, inançlarımızın çeşitliliğine olan saygının eksikliğini bir kez daha gözler önüne serdi. Her ne kadar bireyler kendi inançlarını özgürce yaşama hakkına sahipse de, bu özgürlüğü kullanırken diğerlerinin haklarına saygı göstermek en temel sorumluluğumuz olmalıdır. Maalesef, bu olay bize inanç farklılıklarının hala bazılarımız için hoşgörüsüzlüğü tetikleyebileceğini acı bir şekilde hatırlattı.

Diğer bir olay olarak, Limasol'daki İbrahimağa Köprülü Camisi'ne yapılan saldırı, hoşgörü eksikliğinin vahim bir sonucudur. Bu tür saldırılar, toplumsal dengemizi zedeler ve bir arada yaşama iradesini sarsar. İnançlar arası saygı ve anlayış, toplumsal barışın temel direklerindendir.

Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, her bireyin düşünce, vicdan ve din özgürlüğüne sahip olma hakkını korur. Ancak bu haklarla birlikte gelen sorumluluklarımızı da unutmamalıyız. Farklı inançları anlamaya çalışmak, hoşgörüyü yaygınlaştırmak ve toplumsal birliği desteklemek, hepimizin üzerine düşen bir görevdir.

Yaşanan bu olaylar, toplumsal olarak daha fazla anlayışa ve hoşgörüye ihtiyaç duyduğumuzu bir kez daha gösteriyor. İnançların çeşitliliğini bir zenginlik olarak kabul edip, farklı inançlara saygı göstererek bir arada yaşamayı sürdürmek, toplum olarak ortak amacımız olmalıdır.

Çeşitlilik içinde bir arada yaşamanın ne kadar değerli olduğunu hatırlayarak, hoşgörü ve anlayışı hayatımızın her alanına taşımak, toplumsal birlik ve uyumu desteklemek adına atacağımız önemli adımlardır.

 

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Liberal Demokrasi Hareketi 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çalıştığı işyerinden hırsızlık yaptı26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:44
  • Vahim Zarar ve Ciddi Darp26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:43
  • Adam yaralama26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:41
  • KTÖS: Bunun adı kitapların güncellenmesi değil, doğrudan kültürel bir müdahaledir26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:37
  • Emre Kaplan ve Ege Erülkü Balkan Şampiyonası'nda26 Ağustos 2023 Cumartesi 09:35
  • Nöbetçi Eczaneler 26 Ağustos 2023 Cumartesi26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:53
  • Bilim insanları uzun yaşam genini farklı bir türe başarıyla aktardı26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:34
  • Döviz Güne Nasıl Başladı? 26 Ağustos 2023 Cumartesi26 Ağustos 2023 Cumartesi 08:33
  • ‘Atatürk’ filmiyle ilgili detaylar: ‘Avrupa, Balkanlar ve tüm Ortadoğu’da olacağız’25 Ağustos 2023 Cuma 21:25
  • Amcaoğlu: En az 80 megavat yatırım yapılması gerekli25 Ağustos 2023 Cuma 21:20
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti