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Liberal Demokrasi Hareketi'nden söyleşi.. Kuzey Kıbrıs Gençliği: Sorunlar, Beklentiler ve Gelecek Vizyonu".

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Kuzey Kıbrıs Gençliği: Sorunlar, Beklentiler ve Gelecek Vizyonu".
Liberal Demokrasi Hareketi'nden söyleşi.. Kuzey Kıbrıs Gençliği: Sorunlar, Beklentiler ve Gelecek Vizyonu".

Liberal Demokrasi Hareketi, 9 Eylül Cumartesi günü saat 18.00'da Rüstem Kitabevi'nde önemli bir söyleşi düzenleyecektir. Söyleşinin başlığı "Kuzey Kıbrıs Gençliği: Sorunlar, Beklentiler ve Gelecek Vizyonu". LDH Genel Sekreteri Burak Algül moderatörlüğünde gerçekleşecek bu söyleşide, Akademisyen ve Statica Genel Koordinatörü Ahmet Aslım konuk olacak. 

 

Kuzey Kıbrıs gençlerinin yaşadığı zorlukları, umutlarını ve geleceğe yönelik bakış açılarını ele alacağız. Güncel sorunları ve bu sorunların kökenlerini incelerken, toplumları için neler beklediklerini ve bu umutların gelecek vizyonunu nasıl şekillendirdiğini tartışacağız.

 

Etkinlik Detayları:

Tarih: 9 Eylül Cumartesi

Saat: 18.00

Yer: Rüstem Kitabevi

 

Söyleşiye tüm halkımızı davet ediyoruz.

 

Saygılarımızla,

Liberal Demokrasi Hareketi

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