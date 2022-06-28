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Libidoyu yükseltmenin yolları...

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5 adımda libidonuzu yükseltin
Libidoyu yükseltmenin yolları...

AĞIRLIK ANTRENMANI YAPIN

Egzersiz sırasında ağırlık antrenmanı yapınız. Yağ yakmanın özgüveni arttırmak için harika bir yol olduğu bilinmektedir.

Aynı zamanda yapılan çalışmalar egzersiz yapan bireylerin vücutlarıyla daha kolay temas kurabildiklerini göstermiştir.

 

KEREVİZ, ÇİKOLATA, İSTİRİDYE, KABAK ÇEKİRDEĞİ

 

Bazı besinlerin testesteron üzerine direkt etkisi bulunmaktadır. Kereviz ve çikolata hem erkek hem de kadında cinsel isteği arttırıcı etki yaratmaktadır. 

istiridye de testosteronu arttırıcı özelliğe sahip olup yalnızca erkeklerde etkilidir. Kabak çekirdeği çok miktarda çinko içerir, çinko da testosteron miktarının artmasını sağlar.

 

STRES FAKTÖRLERİNİ AZALTIN

 

Stres ile baş etme yöntemleri ile ilgili profesyonel destek alabilirsini

 

GECE HAYATINA DİKKAT!

 

Kalitesiz-düzensiz uyku alışkanlıkları ve gece hayatı hormonal dengenin bozulmasına yol açmaktadır. Az uyuduğunuzda, hormonlar dengesizleşir ve zaman içinde cinsel isteğinizi kaybedebilirsiniz. 

Alkol özellikle kadınların libidosunu önemli oranda azaltmaktadır.

 

STRES FAKTÖRLERİNİ AZALTIN

 

Stres ile baş etme yöntemleri ile ilgili profesyonel destek alabilirsiniz.

 

ELMA SUYU, KİMYON, TARÇIN, KAHVE, KARANFİL

 

Bazı içeceklerin de afrodizyak etkisi olduğu bilinmektedir. Örneğin elma suyunu kimyon ve tarçın ekleyerek içebilirsiniz. 

Kahve, en iyi libido güçlendirici olabilir. Hindistan'da karanfil, yüzyıllardır erkek cinsel işlev bozukluğunu tedavi etmek için kullanılmaktadır.

 

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