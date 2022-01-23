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Libya Başbakanı Dibeybe: Seçimler İçin Gerçek Bir Anayasaya İhtiyacımız Var

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Libya Başbakanı Dibeybe, ülkesinde yaşanan sorunları, seçimlerin zeminini oluşturacak gerçek bir anayasanın olmayışına bağladı.
Libya Başbakanı Dibeybe: Seçimler İçin Gerçek Bir Anayasaya İhtiyacımız Var

Libya’nın başkenti Trablus’ta, Başbakan Abdulhamid Dibeybe, Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Abdullah el-Lafi, Devlet Yüksek Konseyi Başkanı Halid el-Mişri, Temsilciler Meclisi Başkan Vekili Fevzi en-Nuveyri, Trablus Belediye Başkanı İbrahim el-Halifi ve başta Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz'ın katılımıyla Anayasayı Destekleme Konferansı düzenlendi.

Konferansta konuşan Dibeybe, "Bugün karşılaştığımız sorun, gerçek bir anayasanın olmayışıdır. Vatanı, vatandaşı koruyacak ve seçimler için zemin oluşturacak bir anayasaya çok ihtiyacımız var." dedi. Dibeybe, Libyalı tüm tarafları, demokratik sürecin temeli olan seçimlere destek vermeye çağırdı.

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Lafi de üzerinde çalıştıkları unsurların dikkate alınmaması nedeniyle seçimlerin ertelendiğini söyledi.

Lafi bu unsurların başında tüm kanunların genel çerçevesini oluşturacak ve yetkileri belirleyecek referanduma götürülmüş anayasanın yer aldığını ifade etti.

Büyükelçi Yılmaz da konferansa katıldı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, anayasanın hazırlanması ve bazı maddelerin tadil edilmesi yönünde Libyalılar arasındaki ortak arzunun göstergesi olması bakımından konferansın olumlu bir gelişme olduğunu söyledi.

Yılmaz, Türkiye’nin Libya’da seçimler için gerekli yasal altyapının hazırlanması başta olmak üzere, lojistik hazırlıkların tamamlanması ve halkın iradesini yansıtacak özgür ve adil seçimlerin düzenlenmesi sürecini başından beri desteklediğini vurguladı.

Seçimlerin öngörüldüğü gibi 24 Aralık’ta yapılamaması nedeniyle Libya'daki siyasi süreçte yeni bir aşamaya gelindiğini ve seçim hazırlıklarının devam ettiğini hatırlatan Büyükelçi Yılmaz, şunları kaydetti:

"Libyalı aktörlerin kendi aralarında bu konuyu müzakere edebiliyor ve istişare yapabiliyor olmaları çok olumlu adımlar olarak karşımızı çıkıyor. Biz ülkede ilgili kurumlar arasında, ilgili siyasi aktörler arasında kesinlikle bir uzlaşının gerekliliğine hep işaret edegeldik. Bundan sonra da bu istişare mekanizmalarıyla, diyaloglarla Libyalılar kendi süreçlerini kendileri belirleyeceklerdir, seçim için altyapıyı hazırlayıp tarihi belirleyeceklerdir. Halkın iradesi doğrultusunda güçlü bir hükümetin işbaşına geleceği günleri de göreceğiz."

Ne olmuştu?

BM öncülüğündeki Libya Siyasi Diyalog Forumu'nun Kasım 2020'deki toplantılarında, ülkede devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin 24 Aralık 2021'de yapılmasına karar verilmişti.

Ancak Temsilciler Meclisi ve Devlet Yüksek Konseyinden oluşan taraflar, seçimlerin hukuki altyapısını belirleyecek kanunda uzlaşamadı.

Hukuki sorunlar nedeniyle seçimler planlanan tarihte yapılamadı.

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