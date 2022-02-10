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Libya Başbakanı’na suikast girişimi

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Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe, bu sabah düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtuldu.
Libya Başbakanı’na suikast girişimi

Libya’da Başbakan Abdulhamid Dibeybe, bu sabah düzenlenen suikast girişiminden sağ kurtuldu.

Reuters haber ajansına konuşan bir kaynak, saldırganların başkent Trablus’ta evine giden Dibeybe’nin aracına ateş açtığını, Başbakan'ın olay yerinden kaçmayı başardığını söyledi.

Kaynak, saldırganların kaçtığını ve konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirtti.

İktidar krizinin yaşandığı ülkede Temsilciler Meclisi’nin bugün geçiş hükümetine liderlik edecek yeni başbakanı seçmesi bekleniyor. Dibeybe daha önce iktidarı devretmeyi reddettiğini, yeni bir geçiş dönemine izin vermeyeceğini ve bugünkü oylamaya katılmayacağını açıklamıştı.

Son haftalarda silahlı birlikler ülkenin başkentinde konuşlanırken, son gelişmelerin yeni çatışmalara yol açmasından endişe ediliyor.

Dibeybe, geçen martta BM destekli hükümetin başına geçmişti. Ülkede 24 Aralık'ta yapılması planlanan seçimler ertelenmişti.

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