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Libya için kritik gün: Dünya güçleri katılıyor, Türkiye’den düşük seviyeli katılım

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2011’de gerçekleşen Arap Baharı ile Muammer Kaddafi’nin onlarca yıllık yönetiminin sona erdiği Libya’da kaos ve şiddet bitmek bilmiyor…
Libya için kritik gün: Dünya güçleri katılıyor, Türkiye’den düşük seviyeli katılım

2011’de gerçekleşen Arap Baharı ile Muammer Kaddafi’nin onlarca yıllık yönetiminin sona erdiği Libya’da kaos ve şiddet bitmek bilmiyor… Ülkede Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Hafter güçlerinin ülkenin doğusunda yönettiği Libya Ulusal Ordusu karşı karşıya gelirken bugün Fransa’nın başkenti Paris’te birçok ülkenin katılacağı bir dizi görüşme gerçekleşecek.

Rusya’nın desteklediği General Hafter’in Libya Ulusal Ordusu’na Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da destek verirken Libya hükümetinin arkasında olan Ankara’nın da toplantıya katılması bekleniyor. Fakat Reuters haber ajansı, Türk heyetinin diğer ülkelere göre daha düşük seviyede temsilci gönderdiğini aktardı.

Libya’da 24 Aralık’ta seçim yapılması gündemdeyken Fransa Cumhurbaşkanlığı yetkilisi, bu seçim sürecine zarar vermek isteyenler olduğunu söyledi. İsmini açıklamayan yetkili, “Elbette seçim sürecine zarar vermek ve yoldan çıkarmak isteyenler bekliyor” dedi. Reuters’a konuşan diplomatlar görüşmelerin ardından yapılacak karar metninde bazı yaptırım kararlarının alınabileceğini söyledi.

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