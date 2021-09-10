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Libya ile Tunus arasındaki kara ve hava sınırları açılıyor

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Tunus ile Libya, iki ülke arasındaki kara ve hava sınırlarının gelecek hafta açılması ve uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.
Libya ile Tunus arasındaki kara ve hava sınırları açılıyor

Tunus ile Libya, iki ülke arasındaki kara ve hava sınırlarının gelecek hafta açılması ve uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya vardı.

Libya'nın Tunus Büyükelçiliğinin Facebook sayfasında yer alan açıklamaya göre, Libya Başbakanı Abdulhamid Dibeybe, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Tunus'ta Cumhurbaşkanı Kays Said ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Said ve Başbakan Dibeybe görüşmede, iki ülke arasındaki sınırların açılması ve iş birliğinin geliştirilmesi konularını ele aldı.

Görüşmede Libya tarafından Dibeybe'nin yanı sıra Sağlık, İçişleri ve Kabine İşlerinden Sorumlu devlet bakanları ile Tunus tarafından Said'in yanı sıra İçişleri Bakanı ve Cumhurbaşkanı danışmanları hazır bulundu.

Delta varyantı nedeniyle sınırlar kapatılmıştı

Libya hükümet sözcüsü Muhammed Hammude de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, görüşmede gelecek hafta kara sınırlarının açılması ve iki ülke arasındaki ortak sağlık protokolü çerçevesinde uçuşların yeniden başlaması konusunda anlaşmaya varıldığını aktardı.

Tunus ile Libya arasındaki kara sınır kapıları, COVID-19 delta varyantının yayılması nedeniyle 8 Temmuz'da kapatılmıştı.

Libya hükümetinin, 17 Ağustos'ta kara ve hava sınırlarının açılacağını açıklamasına rağmen bu gerçekleşmemişti.

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