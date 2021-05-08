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Libya Temsilciler Meclisi: Batılı 5 Ülkenin Seçimlere İlişkin Açıklaması İç İşlerimize Müdahaledir

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Meclisten yapılan açıklamada, Batılı 5 ülkenin Libya'daki büyükelçilikleri tarafından yapılan çağrının reddedildiği kaydedildi.
Libya Temsilciler Meclisi: Batılı 5 Ülkenin Seçimlere İlişkin Açıklaması İç İşlerimize Müdahaledir

Libya Temsilciler Meclisi, ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın, "Seçimlere hazırlanmada temel rolü olan ilgili devlet organlarında, onları aksatacak herhangi bir değişiklik yapmak için uygun zaman değildir." şeklindeki açıklamasını, "Libya'nın iç işlerine kabul edilemez bir müdahale" olarak nitelendirdi.

 

Meclisten yapılan açıklamada, Batılı 5 ülkenin Libya'daki büyükelçilikleri tarafından yapılan çağrının reddedildiği kaydedildi.

 

Açıklamanın, "uzun süre sonra büyük bir çaba ile ulaşılan ulusal uzlaşıya hizmet etmediği" ifade edilirken, ülkede varılan uzlaşının, yerel ve uluslararası düzeyde memnuniyetle karşılandığı ve desteklendiğinin altı çizildi.

 

Meclis açıklamasında, şunlar kaydedildi:

 

"Ulusal Birlik Hükümetinin kurulması ve devlet kurumlarındaki bölünmenin sona erdirilmesiyle başlayan bu uzlaşı, devlet organlarında yeni yönetici atamaları ile seçimlerin zamanında yapılmasının yolunu açmaktadır."

 

 BATILI 5 ÜLKEDEN LIBYA'DA 24 ARALIK SEÇIMLERININ "KOLAYLAŞTIRILMASI" ÇAĞRISI

 

Libya Devlet Yüksek Konseyi de dün benzer bir açıklamayla Batılı 5 büyükelçiliğin açıklamasına tepki göstermiş ve bu ülkeleri "Libya'nın iç işlerine müdahale etmekle" suçlamıştı.

 

ABD, İtalya, Birleşik Krallık, Fransa ve Almanya'nın Libya büyükelçilikleri tarafından dün yapılan ortak açıklamada, ülkede 24 Aralık'ta yapılması beklenen seçimlerin "kolaylaştırılması" çağrısında bulunulmuş ve "Seçimlere hazırlanmada temel rolü olan ilgili devlet organlarında, onları aksatacak herhangi bir değişiklik yapmak için uygun zaman değildir." ifadelerine yer verilmişti.

 

Libya'da devlet kurumlarına yeni yöneticilerin belirlenmesi için Temsilciler Meclisi tarafından oluşturulan Teknik Komisyon, şu anda Yüksek Seçim Kurulu dahil bazı kurumlara yönetici adaylarının belirlenmesi için çalışıyor.

 

Başkanlık Konseyi Başkan Yardımcısı Musa el-Koni, 5 Mayıs'ta düzenlediği basın toplantısında, Yüksek Seçim Kuruluna yeni bir başkan seçilmesi için çağrıda bulunanlar olduğunu söylemişti. Bu durumun, seçimlerin zamanında yapılmasını engellemesinden endişe ettiğini dile getiren Koni, yeni bir başkan seçildiği takdirde seçimler tamamlanana kadar kurumun yetki ve görevlerinin yeni başkana devredilmemesi çağrısında bulunmuştu.

 

Devlet Yüksek Konseyi Üyesi Abdulkadir Huveyli ise, "Yüksek Seçim Kurulu başkanlığında yapılacak bir değişikliğin seçim sürecini etkilemeyeceğini" belirtmişti.

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