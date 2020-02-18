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Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi imha ettik

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"Gemi değil, bir depo vuruldu"
Libya Ulusal Ordusu: Türkiye'ye ait gemiyi imha ettik

Libya'da General Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu, Trablus'ta Türkiye'ye ait bir gemiyi 'imha ettiklerini' duyurdu.

Sputnik International'da yer alan haber göre, resmî Facebook hesabından bir açıklama yapan Libya Ulusal Ordusu, Trablus limanında demirli bulunan, silah ve mühimmat taşıyan bir Türk gemisini vurduklarını açıkladı.

"Gemi değil, bir depo vuruldu"

Reuters, Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame'nin Trablus limanının saldırıya uğradığına dair sözlerini aktardı. Limanda çalışan bir kaynak ise, geminin değil bir deponun vurulduğunu söyledi.

Olayla ilişkin henüz Türk yetkililerden resmî bir açıklama gelmedi.

Daha önce bir gemi alıkonulmuştu

Libya Ulusal Ordusu, daha önce de ülke karasularında seyreden Türk mürettebatlı bir gemiyi alıkoyduklarını açıklamıştı.

Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye, bu kapsamda Libya'da askeri danışmanlar ve eğitmenler konuşlandırmıştı.

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