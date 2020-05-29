  • BIST 104.975
  • Altın 377,862
  • Dolar 6,8129
  • Euro 7,5626
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 19 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 17 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Libya’da BAE bandıralı tanker limana yanaştırılmayıp kıyıda bekletildi

» »
Libya’da BAE bandıralı tanker limana yanaştırılmayıp kıyıda bekletildi
Libya’da BAE bandıralı tanker limana yanaştırılmayıp kıyıda bekletildi

Fransa’ya ait bir savaş gemisi, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) bandıralı bir tankerin, silah ambargosunu delip kaçak bir şekilde Libya’nın doğusundaki Tobruk Limanı’ndan petrol yüklemek istediğini tespit ederek gemiyi kıyıda bekletti.

ABD merkezli yayın organı Bloomberg’de yer alan habere göre, Fransa’ya ait Jean-Bart savaş gemisi, 22 Mayıs’ta BAE bandıralı Jal Laxmi adındaki tanker gemisinin Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter’in elinde tuttuğu Tobruk Limanı’ndan petrol almaya çalışırken tespit edildi.

Bloomberg’e konuşan ancak isimleri açıklanmayan Batılı dört diplomatın verdiği bilgilere göre, limana yanaşmasına izin verilmeyen gemi yaklaşık 1 hafta kıyıda bekletildi.

Haberde, tankerin hedefine ulaşamadığı ancak bölgede beklemeyi sürdürdüğü kaydedildi.

BAE’nin, Libya’da desteklediği Hafter milislerine mali kaynak temin etmek için kaçak yollarla ülke petrolünü satmaya çalıştığı biliniyor.

Avrupa Birliği Konseyi de 1 Nisan’da, Libya açıklarındaki gemilerin denetlenmesi, yasa dışı petrol ticareti ve silah ambargosunun tam olarak uygulanması için Yunanca “barış” anlamına gelen “IRINI” ismi bir operasyon başlattıklarını duyurmuştu.

Fransız savaş gemisi de bu operasyon bir parçası olarak Libya açıklarında devriyede bulunuyor.
Libya’da petrol üretimi kesintisi kaynaklı zarar 5 milyar dolara yaklaştı

Hafter yanlısı silahlı gruplar ve kabileler, 18 Ocak’ta, Libya’da ellerinde tuttukları kuyulardaki petrol üretiminin durdurulduğunu bildirmişti.

Libya’da petrolün çıkartılması, işlenmesi, dağıtılması ve ihracatından sorumlu Ulusal Petrol Kurumundan dün yapılan yazılı açıklamada, 18 Ocak’tan itibaren mücbir sebeple petrol üretiminin kesintiye uğramasından ülkenin bugüne kadar 4 milyar 943 milyon 976 bin dolar zarara uğradığı ifade edilmişti.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Dünyanın en derin aktif madeninde 164 işçide koronavirüs tespit edildi25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:36
  • Dünya Sağlık Örgütü: Salgın Afrika'da "farklı bir seyre" işaret ediyor23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:46
  • Tanzanya Devlet Başkanı: Koronavirüsü duanın gücüyle yendik22 Mayıs 2020 Cuma 15:32
  • Mısır ve BAE'nin "Hafter’den Desteğini Çekmeye Hazırlandığı" İddiası20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:43
  • Libya Ordusu, Hafter Milislerine Ait Bir HSS'yi İmha Ettiklerini Açıkladı20 Mayıs 2020 Çarşamba 09:14
  • Ruanda soykırımından 26 yıl sonra baş şüpheli Félicien Kabuga sahte kimlikle yaşadığı Paris'te yakalandı17 Mayıs 2020 Pazar 09:31
  • Brezilya’da Polis İle Çete Arasında Çıkan Çatışmada 10 Kişi Öldü16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:20
  • Senegal’den Air France’a Paris-Dakar uçuşlarını habersiz açma tepkisi15 Mayıs 2020 Cuma 10:37
  • Sudan Sağlık Bakanı görevinden alındı14 Mayıs 2020 Perşembe 09:03
  • DSÖ: Afrika'da Covid-19 salgınının ilk yılında 190 bin kişi hayatını kaybedebilir08 Mayıs 2020 Cuma 17:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti