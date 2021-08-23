  • BIST 1.456,600
  • Altın 486,64
  • Dolar 8,4830
  • Euro 9,9100
  • Lefkoşa 30 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 29 °C
  • Güzelyurt 29 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 26 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPazarcılar Birliği Asya Bebeğin Tedavisi İçin Bağışta Bulundu

Libya'da bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi

» »
Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı.
Libya'da bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendi

Libya'nın orta kesiminde yer alan Zilla bölgesindeki bir kontrol noktasına intihar saldırısı düzenlendiği açıklandı.

Libya 218 kanalında yer alan habere göre, ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin konuşlandığı Zilla bölgesindeki kontrol noktası bombalı saldırıya uğradı.

Haberde, saldırı nedeniyle yaralıların olduğu bilgisi paylaşılırken Libya makamlarından konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Detay Gazetesi Bugün Ne Manşet Attı? (23 Ağustos 2021)23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:26
  • Covid-19’dan KKTC’de 4 günde 4. Ölüm23 Ağustos 2021 Pazartesi 08:24
  • Covid-19'dan 3 günde 3'üncü vefat22 Ağustos 2021 Pazar 20:54
  • 1 vefat,177 VAKA22 Ağustos 2021 Pazar 19:04
  • YDP'den UBP'ye... UBP başkan adayları Arıklı'yla yarıştığını zannediyor22 Ağustos 2021 Pazar 15:45
  • Von Der Leyen: Yeşil dönüşüm için Kıbrıs’a 2,5 milyar Euro22 Ağustos 2021 Pazar 14:30
  • 55 yaşındaki Ahmet İmamzade vefat etti22 Ağustos 2021 Pazar 14:29
  • Özyiğit: “Bu Hükümet Bitmiştir, Yaptıkları Tek Şey Halkın Geleceğinden Çalmaktır“22 Ağustos 2021 Pazar 14:13
  • "Yüz yüze eğitim için büyükler olarak dikkatli ve tedbirli olmalıyız"22 Ağustos 2021 Pazar 14:11
  • 4 saat elektrik verilemeyecek22 Ağustos 2021 Pazar 13:26
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti