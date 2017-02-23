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Libya'da emniyet müdürüne suikast girişimi

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Libya'da emniyet müdürüne suikast girişimi
Libya'da, Bingazi Emniyet Müdürü Albay Salah Huveydi'nin suikast girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

BİNGAZİ EMNİYET MÜDÜRÜ HUVEYDİ, KONVOYUNUN GEÇİSİ SIRASINDA BOMBALI ARAÇLA GERÇEKLEŞTİRİLEN SUİKAST GİRİŞİMİNDEN SAĞ KURTULDU

 Libya'da, Bingazi Emniyet Müdürü Albay Salah Huveydi'nin suikast girişiminden sağ kurtulduğu bildirildi.

Bingazi Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Velid el-Urfi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bingazi'nin batısında yer alan Sidi Ferac bölgesinde Huveydi'nin konvoyunun geçişi sırasında bombalı araçla saldırı düzenlendiğini söyledi.

Urfi, Huveydi'nin sağ kurtulduğu patlama nedeniyle ilk belirlemelere göre yaralananlar olduğunu ifade etti.

Sözcü Urfi, yaralılar arasında Salah Huveydi'nin olup olmadığına ilişkin bilgi vermedi.

Söz konusu saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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