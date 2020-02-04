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Libya'da kalıcı ateşkesin yolu açılıyor

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BM Libya Özel Temsilcisi Salame, Libya'da çatışan tarafların sürdürdüğü müzakerelerde kalıcı ateşkese hazır olduklarını duyurdu. Kalıcı ateşkes görüşmeleri Cenevre'de devam ediyor.
Libya'da kalıcı ateşkesin yolu açılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Özel Temsilcisi Ghassan Salame, Libya'da birbiri ile çatışan tarafların kalıcı bir ateşkes için müzakerelere hazır olduğunu duyurdu. Her iki taraf temsilcilerinin İsviçre'nin Cenevre kentinde yapılan görüşmelerde geçici ateşkesi, istikrarlı bir ateşkese dönüştürme konusunda istekli bir tavır sergilediğini kaydeden Salame, konuyla ilgili detayların şimdilik Perşembe gününe dek sürmesi planlanan görüşmelerde ele alınacağını ifade etti. 

Birleşmiş Milletler'in arabuluculuğunda Pazartesi günü başlayan görüşmelere Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz es-Serrac ve rakibi General Hafter'i temsilen beşer üst düzey askeri temsilci katılıyor.

Ağır silahların akıbeti ne olacak?

Ghassan Salame, her iki tarafın temsilcileri arasında şu ana dek doğrudan bir görüşme yapılmadığını, ancak bunun da zamanının geleceğini belirtti. Cenevre'de yapılan görüşmelerde, 12 Ocak'tan bu yana yürürlükte olan geçici ateşkesin hangi şartlar altında kalıcı bir hale dönüştürülebileceği müzakere ediliyor.

Olası bir kalıcı ateşkesin kim ya da kimler tarafından denetleneceği ve BM ile Libyalı makamların bu konudaki rolü söz konusu müzakerelerin odak noktasını oluşturuyor. Üzerinde anlaşma sağlanmaya çalışılan bir başka konu ise olası bir kalıcı ateşkes mutabakatı sonrasında, çatışma alanındaki ağır silahların geri çekilip çekilmeyeceği ya da ne kadarının geri çekileceği.

Kaddafi sonrası kaos

Libya'da uzun yıllar ülkeyi yöneten devlet başkanı Muammer Kaddafi'nin 2011 yılında devrilip öldürülmesinin ardından başlayan iç savaş bugüne dek devam ediyor. Türkiye'nin desteklediği Fayiz es-Serrac hükümeti uluslararası toplum ve BM tarafından tanınsa da, sadece başkent Trablus ve ülkenin batısında küçük bir alanı kontrolü altında bulunduruyor. İktidarı ele geçirmek isteyen ve Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Rusya gibi bazı dış güçler tarafından desteklenen General Halife Hafter ise Libya'nın doğusunda geniş bir alanda varlık gösteriyor.

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