  • BIST 110.022
  • Altın 366,939
  • Dolar 6,7790
  • Euro 7,6701
  • Lefkoşa 29 °C
  • Mağusa 31 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 25 °C
  • İskele 31 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKAPilli:Eğer Kıbrıs Rum tarafının niyeti varsa geçişler için elimizden gelen her şeyi yaparız

Libya’da petrol üretim sahaları yeniden açılacak

» »
Libya’da petrol üretim sahaları yeniden açılacak
Libya’da petrol üretim sahaları yeniden açılacak

Libya’nın güneyindeki Şerare ve el-Fil petrol sahalarının yeniden faaliyete geçeceği belirtildi.

Savunma Bakanlığına bağlı Petrol Tesisleri Muhafız Kurumu Yetkilisi Ali el-Zib, el-Ahrar televizyon kanalına yaptığı açıklamada, güneydeki Şerare ve el-Fil petrol sahalarının yakında yeniden açılacağını duyurdu.

Zib, uzun süredir kapalı tutulan petrol sahalarının açılacağı tarih hakkında bilgi vermedi.

Libya Ulusal Petrol Kurumundan konuya ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.

Bu yılın başından beri üretimin durdurulduğu Şerare petrol sahasında günlük 300 bin varil ham petrol üretimi yapılıyordu.

Şerare ve Fil petrol sahaları hala ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milislerin kontrolünde bulunuyor.

Petrol gelirlerinden istifade edilmediğini ileri süren Hafter tarafı, bu yılın başında güneydeki petrol sahaları ve Akdeniz’deki bazı petrol ihraç limanlarını işgal ederek üretimi durdurmuştu.

Etiketler: , , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Afrika Birliği: "ABD her türlü ayrımcılığı yok etmeli"29 Mayıs 2020 Cuma 14:50
  • Senegal'de Uluslararası Uçuş Yasağı 30 Haziran'a Kadar Uzatıldı29 Mayıs 2020 Cuma 11:57
  • Libya’da BAE bandıralı tanker limana yanaştırılmayıp kıyıda bekletildi29 Mayıs 2020 Cuma 10:07
  • Sudan’da protestocular, hükümet binalarını yaktı29 Mayıs 2020 Cuma 09:45
  • BM'den: "Libya'ya Neredeyse Her Gün Hava, Kara Ve Deniz Yoluyla Silah Giriyor" Uyarısı28 Mayıs 2020 Perşembe 10:33
  • Nijerya Devlet Başkanı Buhari: “Yiyecek ithal edecek paramız yok”26 Mayıs 2020 Salı 16:13
  • Sudan’da 600’den fazla mahkuma bayram affı26 Mayıs 2020 Salı 09:38
  • BM Libya Destek Misyonu sivil yerleşim yerlerinin mayınla tuzaklanmasını kınadı26 Mayıs 2020 Salı 09:11
  • Dünyanın en derin aktif madeninde 164 işçide koronavirüs tespit edildi25 Mayıs 2020 Pazartesi 20:36
  • Dünya Sağlık Örgütü: Salgın Afrika'da "farklı bir seyre" işaret ediyor23 Mayıs 2020 Cumartesi 19:46
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti