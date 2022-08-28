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Libya’da siyasi kriz sürüyor! Ölü sayısı arttı

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Libya'nın başkenti Trablus'un Bin Gaşir ve Sarim bölgelerinde iki silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda 12 kişi hayatını kaybetti, 87 kişi yaralandı.
Libya’da siyasi kriz sürüyor! Ölü sayısı arttı

Libya’daki siyasi kriz sürüyor. Libya Ulusal Birlik Hükümetine yakın Gıniva Tugayı ile Tobruk kentindeki Temsilciler Meclisi’nin başbakan olarak atadığı Fethi Başağa’ya yakın Komutan Eymen ed-Tacuri’ye bağlı silahlı grup arasında çıkan çatışmalarda 12 kişinin hayatını kaybettiği, 87 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, 6 hastanenin vurulduğunu ve ambulansların çatışmalardan etkilenen bölgelere ulaşamadığını belirtildi. ABD’nin Libya Büyükelçiliği, çatışmalar nedeniyle endişeli olduğunu söylerken, Birleşmiş Milletler, Trablus’ta çatışmaların durması çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Libya’da 24 Aralık’ta devlet başkanlığı ve parlamento seçimlerinin yapılmasına karar verilmiş, ancak adaylık krizi nedeniyle seçimler iptal edilmişti. Ülkenin doğusundaki Tobruk kentinde bulunan Temsilciler Meclisi, Şubat ayında Ulusal Birlik Hükümeti'nin görev süresinin dolduğunu belirterek eski İçişleri Bakanı Fethi Başağa'yı başbakan olarak seçmişti.

BM tarafından tanınan Libya Ulusal Birlik Hükümeti Başbakanı Abdulhamid Dibeybe ise Cenevre Anlaşması’na aykırı hareket edildiğini, görevi seçilmiş bir hükümete devredeceğini belirterek istifa etmeyi reddetmişti. Her iki taraf da farklı milisler tarafından destekleniyor.

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