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Libya'da Türk gemisine korsan saldırı

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Libya'da Türk gemisine korsan saldırı
Korsanların, 11 kişilik mürettebattan 7'sini serbest bıraktığı belirtildi

Transpasifik Denizcilik'in sahibi olduğu Türk bayraklı M/T Hacı Telli isimli petrol tankerine Libya'nın Zuwarah Limanı açıklarında el konuldu, deniz haydutları 11 mürettabatı kaçırdı. Ancak daha sonra korsanlar,  gemiyi ve mürettebattan 7 kişiyi bırakıp 4 kişiyi rehin alarak kaçtılar.

Deniz Haber'de yer alan habere göre, Türk bayraklı M/T Hacı Telli adlı kimyasal tankere Libya kara sularında Zwara açıklarında iken silahlı kişilerce baskın düzenlendi. 5 kişilik silahlı bir grup gemiye çıkarak mürettebattan 4 kişiyi silah zoruyla kaçırdılar. Olay, gemi kaptanı tarafından rapor edilirken, silahlı deniz korsanları 4 kişiyi alarak gemiden ayrıldıkları ve daha sonra kendilerinden haber alınamadığı bildirildi. 

Korsanlar tarafından kaçırılan 4 kişinin uyrukları ve kimlikleri hakkında ise bilgi bulunmuyor. 

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