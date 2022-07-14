Libyalı boksör, Türk antrenör sayesinde dünyanın en iyileri arasına girdi

Milli antrenör Furkan Derbazlar, Libyalı profesyonel boksör Malik Zinad'ın antrenörlüğünü yapıyor. Zinad, geçtiğimiz yıl Belçika'nın Brüksel kentinde düzenlenen “WBC Mediterranean” unvan maçında WBC Akdeniz hafif ağır sıklet şampiyonu olmuştu. Milli antrenör Furkan Derbazlar da, Türkiye boks tarihinde WBC kemeri alan antrenörlerden biri olmayı başarmıştı.

Derbazlar’ın boksörü dünyanın en iyileri arasına girdi

Malik Zinad, 26 Haziran’da Brüksel’de düzenlenen WBC şampiyonasında 20. maçına çıktı. Milli antrenör Furkan Derbazlar’ın antrenörlüğünü yaptığı Zinad, Arjantinli rakibi Ezequiel Osvaldo Maderna’yı 10 rauntluk mücadelenin ardından yenerek, galibiyete ulaştı. Böylelikle 20 maçta 16’sı nakavt olmak üzere yenilgisiz 20 galibiyet alan Malik Zinad, dünyanın en iyi boksörlerinin yer aldığı dünya hafif ağır sıklet klasmanında bin 212 boksör arasında 43. sıraya yükseldi.

Sıkletinde bulunan Canelo, Dmitrii Bivol, Callum Smith ve Gilberto Ramirez gibi dünyaca ünlü süperstar boksörlere daha da yaklaşan Zinad, kariyerine yeni başarılar eklemeye devam ediyor. World Boxing Foundation (WBF) uluslararası hafif ağır sıklet, Bartender Boxing (BBO) hafif ağır sıklet, International Boxing Organization (IBO) kıtalar arası hafif sıklet ve World Boxing Council (WBC) Akdeniz hafif ağır sıklet unvanları olmak üzere dört farklı prestijli şampiyonada adını en iyiler arasına yazdırmayı başardı.

“Çok büyük organizasyonlarda mücadele ediyoruz”

Furkan Derbazlar, hedeflerinin en üst sıralarda yer alarak, büyük maçlara çıkmak olduğunu söyledi. Dünyanın en iyi boksörleri arasına girmeyi başaran Malik Zinad’ın başarısı için ekip olarak büyük mücadeleler verdiklerini anlatan Derbazlar, “Güçlü bir ekibimiz var. Destekleyenlerimiz sayesinde üstesinden gelemeyeceğimiz maç yok diyebilirim. Çok büyük organizasyonlarda mücadele ediyoruz. Çok heyecanlı, stresli ve zor bir süreçten geçiyoruz. Doğru ve disiplinli çalışarak zor rakiplerin karşısında üstünlük elde ediyoruz. Bu sürecin sonunda elde ettiğimiz başarılar her şeyi unutturuyor.” sözlerini kaydetti.

“Libyalı boksörün başarıları arttıkça ülkemize daha çok ilgi gösteriyorlar”

Derbazlar, “Yabancı bir boks takımında bir Türk antrenör olarak başarılar elde etmek, motivasyonumu artırıyor. Uluslararası boks şampiyonalarında Türkiye’nin adını duyuruyoruz ve ülkemize saygı ve sevgi artıyor. Özellikle Libyalılar artık beni çok iyi tanıyor. Libyalı boksörümüzün başarıları arttıkça ülkemize daha çok ilgi gösteriyorlar. Hedefim önce ülkemde sonra da tüm dünyada büyük başarılara imza atan bir antrenör olarak tanınmak. Kendi yetiştirdiğim milli sporcuları da Türk bayrağı altında mücadele edebilmek adına bu seviyelerde görmeyi çok istiyorum. Bu hedefimi gerçekleştirmek için azimle çalışmaya devam ediyorum.”