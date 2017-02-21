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Libya'nın doğusunda kadınların tek başına yurtdışına seyahat etmesi yasaklandı

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Libya'nın doğusunda kadınların tek başına yurtdışına seyahat etmesi yasaklandı
Muammer Kaddafi'nin devrilmesinden sonra iç savaş ve siyasi istikrarsızlığın pençesindeki Libya'da kadınların seyahat özgürlüğü kısıtlanıyor. Ülkenin doğu kısmında 60 yaş altı kadınların tek başına yurtdışına seyahat etmesi yasaklandı.

Libyalı askeri yetkililer General Halife Hafter'in kontrolündeki ülkenin doğusunda 60 yaş altı kadınların tek başına seyahat etmesini yasakaladı.

 

Yasak kararının 'ulusal güvenlik' nedeniyle alındığıve dini ideolojiyle ilgisi olmadığı savunuldu.

'BAZI LİBYALI KADINLAR YABANCI İSTİHBARATÇILARLA ÇALIŞIYOR'

Yasakla ilgili açıklama yapan Hafter'in atadığı belediye başkanlarından General Abdülrezek el Nadhuri "60 yaş altındaki Libyalı kadınların yanlarında bir 'mahrem' olmadan seyahat etmesinin yasaklanması din ve siyasetle ilgili değil. Bu ülkenin ulusal güvenliği ile ilgili" dedi.

Bir Libya televizyonuna konuşan Nadhuri "Bazı Libyalı kadınların yabancı istihbarat servisleri ile iş yaptığı vakaları biliyoruz. Libyalı kadınlar ülkede kaldıkları sürece tamamen özgürler ancak buradan ayrıldıklarında onlara göz kulak olmalıyız" diye konuştu.

Libya'da şu anda 2 ayrı yönetim bulunuyor. 

Başkent Trablus'ta bulunan Fayiz es-Serrac hükümeti uluslararası toplum tarafından tanınırken, El Beyda kentinde üslenen güçlerin kontrolü General Halife Hafter'de bulunuyor.

Hafter'e bağlı askeri güçler Ecdebiye'den Tobruk kentine kadar olan alanı kontorl ediyor ve 'radikal islamcı' militanlarla savaştıklarını belirtiyor.

'ÜLKENİN YARISININ ULUSA İHANET EDECEĞİ ANLAMINA MI GELİYOR?'

Libyalı bir kadın cerrah Facebook'ta "Biz  bu ülkede çoğunluğuz. Bu ülkenin yarısının ulusa ihanet edeceği anlamına mı geliyor?" diye yazarak karara tepki gösterdi.

Bir başka kadın sosyal medya kullanıcısı da "Yani kadınlara yanlarında bir erkek olduğu zaman casusluk yapabileceklerini mi söylüyoruz?" dedi

Eski Adalet Bakanı Salah el Marghani de Twitter'da yaptığı açıklamada "Libyalı kadınlara yapılan bu hakarete çok öfkelendim" dedi.

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