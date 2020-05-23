  • BIST 103.024
  • Altın 380,103
  • Dolar 6,8109
  • Euro 7,4186
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 25 °C
  • Girne 24 °C
  • Güzelyurt 22 °C
  • İskele 25 °C
  • İstanbul 15 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKAPakistan'ın Karaçi kentinde 107 kişiyi taşıyan yolcu uçağı yerleşim alanına düştü

Libya'nın Doğusundaki Askeri Mahkemenin "İdam" Kararlarından Kaygılı

» »
Libya'nın Doğusundaki Askeri Mahkemenin "İdam" Kararlarından Kaygılı
Libya'nın Doğusundaki Askeri Mahkemenin "İdam" Kararlarından Kaygılı

Birleşmiş Milletler (BM) Libya Destek Misyonu (UNSMIL), Libya'nın başkenti Trablus'un güneyinde yer alan Terhune kenti çevresindeki askeri hareketlilikte "sivillerin gözetilmesi" çağrısı yaparken, ülkenin doğusundaki askeri mahkemenin verdiği "idam" kararlarından kaygı duyduğunu açıkladı. 

UNSMIL'in resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Libya'nın doğusundaki Bingazi Askeri Mahkemesi ve Beyda kenti mahkemesinin 13 kişi hakkında verdiği idam kararının, Libya'nın uluslarası insan hakları yükümlülüklerine aykırı olduğu belirtildi. 

Açıklamada, sanıklara yeterli savunma hakkı verilmediği, hükümlerin yeterli hukuki süreç izlenmeden yazılı ve yazılı olmayan biçimde verildiği ifade edildi. 

UNSMIL'in açıklamasında söz konusu yargılamalara ilişkin daha fazla detay verilmedi.

Açıklamada adı geçen kentler, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin darbeci lideri Halife Hafter'e bağlı güçlerce kontrol ediliyor.

TERHUNE KENTİNDE "SİVİLLERİN GÖZETİLMESİ" ÇAĞRISI 

UNSMIL ayrıca, başkent Trablus'un 90 kilometre güneydoğusunda yer alan Terhune kenti çevresindeki askeri hareketlilik ve gelişmelerden endişe duyduğunu belirterek, çatışan tüm taraflara uluslararası insani hukuk çerçevesinde "intikam eylemleri, sivillere yönelik saldırılar, yargısız infaz, yağma, özel ve kamu mülküne zarar verme gibi eylemlerden kaçınılması" çağrısında bulundu.

Açıklamada ayrıca Libya'daki tüm aktörlere "askeri gerilimden vazgeçerek barışçıl yollara başvurmaları" çağrısı yapıldı.

Libya ordusu, Hafter'e bağlı milislerin karşısında son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Hafter milislerini pazartesi günü ülkenin batısındaki stratejik Vatiyye Üssü'nden çıkaran Libya hükümeti, batı bölgelerdeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor.

Ordu birlikleri bugün başkentin güneyindeki Selahaddin ve El-Meşru ekseninde ilerlerken, bölgedeki kritik noktaları Hafter milislerinden geri aldı ve buradaki El-Tekbali Kampı'nda kontrolü sağladı. Hafter milislerinin başkentin güneyindeki cephelerden geri çekilirken sivil yerleşim bölgelerine çok sayıda mayın tuzakladığı ortaya çıktı.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • BM: "Libya'ya Ne Askeri Çözüm Ne Bombalar Ne De İnsansız Hava Araçları Barış Getirecek"22 Mayıs 2020 Cuma 13:00
  • BM: Akdeniz'deki düzensiz göçmenleri karaya çıkarın22 Mayıs 2020 Cuma 08:58
  • İtalya sınırlarını AB ülkelerine karantina şartı olmadan açıyor21 Mayıs 2020 Perşembe 18:51
  • Avrupa’nın en işlek havalimanı yetkilisi: Geliş yolcularına ateş ölçümü uluslararası standart haline getirilebilir21 Mayıs 2020 Perşembe 13:47
  • Sicilya’da sağlık ihalelerinde yolsuzluk operasyonu: Koronavirüs koordinatörü de dahil 10 kişi gözaltında21 Mayıs 2020 Perşembe 13:42
  • Lufthansa, Hükümetle 9 Milyar Euroluk Kurtarma Paketini Görüşüyor21 Mayıs 2020 Perşembe 11:34
  • İngiltere Adalet Bakanı, bakımevlerini geri plana atma kararını savundu20 Mayıs 2020 Çarşamba 13:40
  • İngiltere'de Terör Şüphelileri, Süre Sınırlaması Olmadan Kısıtlamalara Tabi Tutulacak20 Mayıs 2020 Çarşamba 12:16
  • İtalya 3 Haziran'dan itibaren turist kabul edecek20 Mayıs 2020 Çarşamba 11:10
  • Guterres’ten video mesajlı BM Genel Kurulu önerisi20 Mayıs 2020 Çarşamba 10:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti