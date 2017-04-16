 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 90.064
  • Altın 154,412
  • Dolar 3,6851
  • Euro 3,9157
  • Lefkoşa 23 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 23 °C
  • Güzelyurt 21 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 20 °C
  • Ankara 19 °C
SON DAKİKAYeni Erenköy Belediyesi emekçileri isyan etti!

Libya'nın güneyinde 3 günlük ateşkes

» »
Libya'nın güneyinde 3 günlük ateşkes
Libya'nın güneyinde, Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile emekli General Halife Hafter'e bağlı güçler arasında 3 gün süreyle ateşkes sağlandığı bildirildi.

UMH Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı ve Amazig heyeti üyesi Hişam Ebu Şukeyvat, Libya el-Ahrar kanalına yaptığı açıklamada, "Amazig heyetinin güneyle ilgili sorunları çözmek ve kardeşler arasındaki savaşı sona erdirmek için cuma günü Tamanhint bölgesine geldiğini" belirtti.

Şukeyvat, görüşmelerin olumlu geçtiğini ve hemen uygulamaya başlanılacak 3 günlük ateşkes anlaşmasının da aralarında bulunduğu bir takım sonuçların elde edildiğini ifade etti.

UMH Başkanı Fayiz es-Sirac, dün akşam uluslararası topluma, ülkenin güneyinde, "UMH'nin ulusal mutabakat ve istikrarın sağlanması için elde ettiği tüm kazanımları tehdit eden" olayların durdurulması için acilen müdahale çağrısında bulunmuştu.

UMH'ya bağlı bir uçağın, perşembe günü, Hafter'e bağlı güçlerin kontrolünde bulunan Brak eş-Şatii Hava Üssü'ne saldırı düzenlediği bildirilmişti.

Mutabakat Hükümeti'ne bağlı Savunma Bakanlığının Brak eş-Şatii Hava Üssü'nü geri almak için başlattığı operasyon kapsamında düzenlenen saldırının, Hafter güçlerinin UMH'nin kontrolündeki Tamanhint Hava Üssü'nü vurmasından birkaç saat sonra gerçekleştiği kaydedilmişti.

UMH'ya bağlı Savunma Bakanlığının geçen hafta, Brak eş-Şatii Hava Üssü'nün kurtarılması için ortak birim kurulduğunu duyurmasının ardından yakın bölgelerde belli aralıklarla çatışmalar yaşanıyor ve hava saldırıları düzenleniyor.

Libya'da 2011'deki devrimin ardından yaşanan siyasi istikrarsızlık ve çatışma sonucu biri Tobruk'ta, Temsilciler Meclisi (TM), diğeri Trablus'ta Milli Genel Kongre (MGK) olmak üzere iki meclis ve rakip yönetim ortaya çıkmıştı.

Bu gelişmeler çerçevesinde 17 Aralık 2015'te Birleşmiş Milletlerin girişimleriyle Fas'ın Suheyrat kentinde varılan Libya Siyasi Anlaşması'na göre UMH kuruldu. Ancak anlaşma tam olarak hayata geçirilemedi ve diğer yönetimler de varlıklarını sürdürdü.

Libya siyasetinde UMH Başkanlık Konseyi, Tobruk'a bağlı Temsilciler Meclisi ve Trablus merkezli Milli Genel Kongre arasında meşruiyet krizi devam ediyor.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Sudan'da insan tacirlerinin elindeki 21 rehine kurtarıldı14 Nisan 2017 Cuma 10:08
  • Yemen'de ordu güçleri Taiz ilinde stratejik öneme sahip bazı bölgeleri ele geçirdi14 Nisan 2017 Cuma 10:06
  • Büyük iddia: ABD, Suriye'yi vurdu: Yüzlerce ölü var13 Nisan 2017 Perşembe 14:06
  • BM güvenlik konseyinde Suriye toplantısı13 Nisan 2017 Perşembe 09:04
  • ABD'nin uyarısına rağmen Esad varil bombası kullandı12 Nisan 2017 Çarşamba 15:48
  • DEAŞ, Kerkük'te 12 sivili öldürdü10 Nisan 2017 Pazartesi 12:43
  • Musul kentinin batı yakasında ışid’i hedef alan operasyonlarda 32 terörist öldürüldü10 Nisan 2017 Pazartesi 09:40
  • IŞİD, Kerkük'te 12 sivili öldürdü10 Nisan 2017 Pazartesi 09:35
  • Güney sudan'da çatışma: 10 ölü09 Nisan 2017 Pazar 11:08
  • Suriye'de İdlib'e yönelik bombardıman sürüyor09 Nisan 2017 Pazar 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti