  • BIST 3.179,99
  • Altın 988.035
  • Dolar 18.4995
  • Euro 18.1294
  • Lefkoşa 31 °C
  • Mağusa 29 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 30 °C
  • İskele 29 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 21 °C
SON DAKİKASigara içenlere uyarı… 55 yaş sınırı dikkat çekti

Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 42 ceset çıkarıldı

» »
Libyalı yetkililer, Sirte kentinde tespit edilen toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığını duyurdu.
Libya'nın Sirte kentinde bulunan toplu mezardan 42 ceset çıkarıldı

Libya hükümetine bağlı Kayıpları Arama ve Tespit Kurumu konuya dair yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, Sirte Bölge Savcılığından alınan ihbar üzerine İbni Haldun Okulu bahçesinde iki hafta boyunca kazı çalışmalarının yapıldığı ve çalışmalar sonucunda toplu mezar bulunduğu belirtildi.

Toplu mezardan 42 cesedin çıkarıldığı ve çıkarılan cesetlerin kentteki İbni Sina Hastanesine sevk edildiği aktarıldı.

Adli Tıp Kurumunun cesetlerden kemik örneği alacağı ve alınacak numunelerin laboratuvara sevk edilerek, kayıp bildiriminde bulunan ailelere ait referans numuneleri ile eşleştirme yapılacağı kaydedildi.

Terhune kenti, ülkenin doğusundaki silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerden 5 Haziran 2020'de kurtarıldı. O tarihten bu yana tespit edilen toplu mezarlardan hemen her gün cesetler çıkarılıyor.

Hafter'e bağlı "Kaniyat" milis grubu, kentteki toplu mezarların sorumlusu olarak biliniyor.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Afrika’da baraj çöktü: En az 3 ölü12 Eylül 2022 Pazartesi 13:02
  • Etiyopya 2015 yılına girdi12 Eylül 2022 Pazartesi 09:38
  • Geriden geliyorlar, 2015'e daha yeni girdiler!11 Eylül 2022 Pazar 20:53
  • Endonezya'da 5,5 ila 6,2 büyüklüğünde depremler meydana geldi10 Eylül 2022 Cumartesi 10:39
  • Zimbabve’de 252 milyon yıl öncesine ait dinozor fosili bulundu01 Eylül 2022 Perşembe 20:39
  • Macron’a Ceyazir’de şok! Korumaları hemen etrafını sardı27 Ağustos 2022 Cumartesi 20:43
  • Tunus ve Fas arasında Batı Sahra gerilimi27 Ağustos 2022 Cumartesi 19:58
  • Gambiya-İngiltere arasında yaşlı kadınların seks turizmi krizi büyüyor22 Ağustos 2022 Pazartesi 23:04
  • Kenya’nın 5’inci Devlet Başkanı William Ruto oldu16 Ağustos 2022 Salı 12:54
  • Kongo'da hapishane baskını: 800’den fazla mahkum firar etti11 Ağustos 2022 Perşembe 08:38
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti