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Libya’ya Silah Kaçırdığı Düşünülen Uçak Konusunda BM’den Açıklama

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Libya’ya Silah Kaçırdığı Düşünülen Uçak Konusunda BM’den Açıklama
Libya’ya Silah Kaçırdığı Düşünülen Uçak Konusunda BM’den Açıklama

BM Sözcüsü Stephane Dujarric, Libya’ya uygulanan silah ambargosunu deldiği ihtimali sebebiyle Baf Havaalanı’nda tutulan uçağın BM uzmanlarınca denetlenmesi konusunda Rum makamların desteğine vurgu yaptı.

Fileleftheros ve diğer gazeteler, BM Sözcüsü Stephane Dujarric’in gazetecilere yönelik düzenli olarak gerçekleştirdiği bilgilendirme toplantısında bir soru üzerine, Baf Havaalanı’nda tutulan ve Libya’ya silah kaçakçılığında kullanıldığına inanılan uçak konusuna değindiğini yazdı.

Habere göre Dujarric, BM denetçilerinin uçağa ilişkin şu an için yapabilecekleri bir açıklama bulunmadığını belirtirken “üye devletlerin BM denetçilerine yönelik desteklerine” vurgu yaptı.

Dujarric, konuya ilişkin raporun en kısa sürede Güvenlik Konseyi’ne sunulacağını da belirtti.

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