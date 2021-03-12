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Lider Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında

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Süper Lig'de 30. hafta heyecanı İstanbul'da start alıyor. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek.
Lider Beşiktaş, Başakşehir deplasmanında

Süper Lig'de 30. hafta heyecanı İstanbul'da start alıyor. Haftanın açılış maçında Medipol Başakşehir sahasında lig lideri Beşiktaş'ı konuk edecek. İki takımın da bu mücadele öncesi eksik oyuncuları bulunuyor. Yine her iki ekip de kazanarak 3 puanı hanesine yazdıran taraf olmak istiyor. Beşiktaş'ta bu müsabakada sakatlıkları bulunan Cenk Tosun ve Gökhan Töre forma giyemeyecek. Öte yandan Başakşehir'de de sakatlıkları süren Nacer Chadli, Junior Caiçara, Bolingoli, Fredrik Gulbrandsen, Mahmut Tekdemir, Junior Fernandes ve Leo Duarte, Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Lider Beşiktaş'ın, Medipol Başakşehir'e konuk olacağı maç bu akşam saat 19.00'da başlayacak ve beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BAŞAKŞEHİR-BEŞİKTAŞ MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Başakşehir: Volkan, Ömer, Ponck, Epureanu, Hasan, Giuliano, Mehmet, Deniz, Berkay, Aleksic, Crivelli

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Welinton, N'sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar

BAŞAKŞEHİR'DE 5 OYUNCU SINIRDA

Medipol Başakşehir'de beş futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Turuncu-lacivertlilerde üçer sarı kart gören Enzo Crivelli, Alexandru Epureanu, Ömer Ali Şahiner ve Danijel Aleksic sarı kart görmeleri halinde Yukatel Denizlispor karşısında forma giyemeyecek. Sarı kart ceza sınırında bulunan Mahmut Tekdemir ise sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında oynayamayacak.

FENERBAHÇE DERBİSİ ÖNCESİ ALARM

Beşiktaş'ta bu akşam oynanacak müsabaka öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Üçer sarı kartı bulunan Necip Uysal, Valentin Rosier, Rachid Ghezzal ve Josef de Souza, akşamki mücadelede sarı kart görmeleri halinde 31. haftada oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı duruma düşecek.

BEŞİKTAŞ ZORLANIYOR

Beşiktaş, Süper Lig'in 30. haftasında en çok zorlandığı rakiplerinden biri olan Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlı futbol takımı, eski adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor olan rakibiyle yaptığı 27 resmi maçtan sadece 6'sını kazanabildi. İki ekip arasında 25'i Süper Lig, 2'si de Türkiye Kupası'nda olmak üzere geride kalan 27 resmi maçtan 8'inde Medipol Başakşehir, rakibine üstünlük kurdu. Taraflar arasındaki 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı. Bu sezon iki ekip arasında Vodafone Park'ta oynanan maçta Beşiktaş, Medipol Başakşehir'i 3-2 yendi. Rekabette Beşiktaş 31, Medipol Başakşehir ise 33 gol attı.

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