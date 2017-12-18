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Lider YDÜ'den 43 sayılık fark

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Lider YDÜ'den 43 sayılık fark
Yakın Doğu Üniversitesi:88 - İstanbul Üniversitesi: 45  

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 10. haftasında evinde konuk ettiği İstanbul Üniversitesini 88- 45’lik skorla mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi 10 maça çıktığı ligdeki galibiyet sayısını 9’a çıkararak zirvedeki yerini korudu.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre,  İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynan maçta, Yakın Doğu Üniversitesi bütün periyotları 26-13, 45-27, 72-41 ve 88-45 önde bitirdi. 

Maçta serbest atışları hiç kaçırmayan ve son periyotta rakibine pota altında sadece 4 sayı şansı veren Yakın Doğu Üniversitesi ribauntlarda 51-26 asistlerde de 29-11 üstünlük sağladı. Yakın Doğu Üniversitesinde Bahar Çağlar ile Sandrine Gruda double double yapan isimler olurken, Bahar Çağlar attığı 21 sayı ile maçın en skorer ismi oldu.

Maçın başından itibaren etkili bir oyun ortaya koyan ve rakibine karşı sıkı savunma yapan Yakın Doğu Üniversitesi bütün periyotları farklı üstün bitirdiği maçtan galip ayrıldı.  Hücumlarda etkili olan ve maç boyunca rakibi ile arasındaki skor farkını koruyan Yakın Doğu Üniversitesi, kendi saha avantjını kullanarak farkını ortaya koydu.

Öne Çıkanlar…

Yakın Doğu Üniversitesinde: Bahar Çağlar 21 sayı, 10 ribaunt, Sanrine Gruda 20 sayı,  12 ribaunt, 3 asist, 2 top çalma, Elin  Eldebrink 14 sayı,  Courtney  Vandersloot 11sayı,  Cansu Köksal 10 sayı, Jantel Lavender 10 sayı, Gökçe Doğan 2 sayı kaydetti.

İstanbul Üniversitesi: Hande Güven 3 sayı,Aisha Mohammed 13 sayı,  Claudia Pop 12sayı , İlayda Güner 6sayı, Kardelen Gezgin 5 sayı ile oynadı.

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