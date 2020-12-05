Lidere başkentte soğuk duş!

Gençlerbirliği - Alanyaspor'u evinde 2-1 yendi. Süper Lig'in 11. haftasının 2. gününde lider Alanyaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk oldu. Ligde henüz mağlubiyeti olmayan Akdeniz temsilcisi Gençler'e yenilerek evine puansız döndü. Bu sonuçla Alanyaspor ligde ilk yenilgesini aldı.

Ev sahibi Gençlerbirliği ekibinin gollerini Berat Özdemir ve Candeias atarken, Alanyaspor'un tek golünü Bakasetas penaltıdan kaydetti. 90+5'ye ayrıca Alanyaspor Bakasetas ile bir de penaltı kaçırdı.

Alanyaspor'da TD Çağdaş Atan kırmızı kart gördü. Haftaya Beşiktaş karşılaşmasında sahada olamayacak.