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Lidere saygı bu mu?

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KKTC’nin kurucusu, siyasetin en önde gelen isimlerinden, merhum Rauf Raif Denktaş’ın mozolesinin çevresi, bakımsızlıktan, yabani ottan geçilmezken, Çevre Dairesi tarafından oraya konan iki portatif tuvalette pislikten geçilmiyor.
Lidere saygı bu mu?

KKTC’nin kurucusu, siyasetin en önde gelen isimlerinden, merhum Rauf Raif Denktaş’ın mozolesinin çevresi, bakımsızlıktan, yabani ottan geçilmezken, Çevre Dairesi tarafından oraya konan iki portatif tuvalette pislikten geçilmiyor.

Ülke dışından gelenin yanısıra ülke içerisinden Denktaş’ın mozolesini ziyaret etmek için gelenlerin büyük tepki gösterttiği görüntülere, bu kadarı da olmaz dedirtti.

Rauf Raif Denktaş’ın kurduğu Demokrat Parinin idaresinde olan Turizm bakanlığına bağlı, Çevre Dairesinin kontrolünde olan liderin mezarı ile çevresine bir aydan fazladır bakım yapılmadığı ve taşan tuvaletlerin sağlık açısından tehlike arz ettiği belirtiliyor.

Güvenilir bir kaynak yaptığı açıklamada, politikasını beğenenlerin de beğenmeyenlerinde büyük saygı duyduğu ve Kıbrıs Türkü’nün lideri olarak gördüğü Rauf Raif Denktaş’a, bu yapılanlar büyük saygısızlıktır. Hele hele KKTC’yi kurdu ama kurmuş olduğu Demokrat Parti’nin, uhdesinde olan Turzim Bakanlığına bağlı Çevre Dairesinin, bu ilgisizliği Denktaş ve Denktaş ailesine yapılan büyük bir saygısızlıktır dedi.

Ayni kaynak, mozolenin yapımı henüz tamamlanmadı. Tamamlanınca Gönyeli Belediyesine bakım ve tamir işlerinin devredileceği söyleniyor. Ancak bu geçecek zaman içerisinde tuvaletlerin pislik içerisinde olması ve etrafının boyumuzu geçen otlar ile dolmuş olması kabul edilebilir bir durum değildir. Çevre Dairesi tarafından mezarın bulunduğu alana konan iki portatif tuvaletin ne içi ne de dışı pislikten geçilmiyor. Çevre Dairesi derhal olaya el koymalıdır. Lider Denktaş derken, mangalda kül bırakmayanlar acaba bu görüntülere ne diyecek? Orada bekleyen polisler var. Tuvalet ihtiyaçlarını gidermeyi bırak, koku ve pislikten sağlıkları risk altındadır. Liderin mezarını bu duruma getiren ve bakımsızlık ile pislikten geçilmemesine neden olanlara yazıklar olsun ifadesinde bulundu.

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