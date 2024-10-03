Liderler 15 Ekim'de New York'ta buluşuyor

Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin ev sahipliğinde Rum lider Hristodulides’le, 15 Ekim akşamı New York’ta gayriresmi bir akşam yemeğinde buluşacak

Gayriresmi akşam yemeğinin herhangi bir gündemi olmayacak ve iki lider sosyal ortamda karşılıklı görüş alış verişinde bulunacak.

BM Genel Sekreteri’nin ofisiyle sürdürülen istişarelerde, Rum tarafının da bu tarihe onay verdiği, üst düzey BM yetkililerince tarafımıza aktarılmış olup, ilgili gayriresmi akşam yemeği davetinin Genel Sekreter Sayın Antonio Guterres tarafından yakın zamanda taraflara ulaştırılacağı bilgisi de yine aynı kaynaklardan edinilmiştir.