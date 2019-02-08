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Liderler 26 Şubat’ta buluşuyor

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Liderler 26 Şubat’ta buluşuyor
Liderler 26 Şubat’ta buluşuyor

Liderler 26 Şubat’ta buluşuyor

Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile 26 Şubat Salı günü saat 10.30'da, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gayrı resmi bir görüşmede bir araya gelecek.

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