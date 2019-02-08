Liderler 26 Şubat’ta buluşuyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile 26 Şubat Salı günü saat 10.30'da, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gayrı resmi bir görüşmede bir araya gelecek.
Liderler 26 Şubat’ta buluşuyor
Cumhurbaşkanı Akıncı, Rum lider Anastasiadis ile 26 Şubat Salı günü saat 10.30'da, BM Genel Sekreteri'nin Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'ın ara bölgedeki konutunda gayrı resmi bir görüşmede bir araya gelecek.
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