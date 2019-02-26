Liderler 4 ayın ardından bugün bir araya geliyor

Rum liderin ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırması beklenen bugünkü görüşmede ayrıca bazı güven artırıcı önlemlerin de gündeme gelmesi bekleniyor.

Hatırlanacağı üzere,bugünkü görüşmenin tarihinin belirlenmesi için yapılan telefon görüşmesinde, Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum liderden ortaya koyduğu desantralize federasyon kavramını somutlaştırmasını istemiş, Rum lider de görüşmeye bu konuda hazırlıklı geleceğini söylediği açıklanmıştı.

Temmuz 2017’de İsviçre’de yapılan konferansın sonuçsuz kalmasının ardından müzakere etmeyen liderler en son 26 Ekim 2018’de bir araya gelmiş ve Aplıç ile Derinya'da kapıların açılma tarihleriyle ilgili karar duyurulmuştu.

BM’NİN HAZIRLIK TEMASLARI

Bu arada liderlerin bugünkü görüşmesine ev sahipliği yapacak olan BM, görüşmeye ilişin temaslarda bulundu.

BM yetkililerinin dün 2 tarafla da görüşerek, hazırlıkları tamamladığı öğrenildi.

Liderlerin bugünkü görüşmesi, Kıbrıs’taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü Misyon Şefi ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın Lefkoşa ara bölgedeki resmi ikametgâhında yer alacak.