Liderler 5 ay sonra bir araya geldi, bir sonraki görüşme eylülde

Cumhur başkanı Mustafa Akıncı ile Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. İki lider, eylül ayında tekrar görüşme kararı aldı.

Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis gayri resmi bir görüşme için beş ay aradan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda bir araya geldi. Basına kapılı yapılan görüşme, yaklaşık dört saat sürdü.

Akıncı ile Anastasiadis'in gündeminde Kıbrıs'ın çevresindeki sondaj çalışmaları ve kapalı olan Maraş'ı açma adımlarının yanı sıra iki yıl önce sona eren uzlaşı çalışmalarının yeniden başlatılması vardı.

İki lider eylül ayında ABD'nin New York kentinde bir kez daha görüşme kararı aldı.

Akıncı, görüşmeye her liderin de birer kişiyle katılmasını önermiş ancak Anastasiadis’in kabul etmemesi üzerine görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Akıncı ve Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkân sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.