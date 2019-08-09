  • BIST 99.135
  • Altın 266,253
  • Dolar 5,4961
  • Euro 6,1557
  • Lefkoşa 37 °C
  • Mağusa 38 °C
  • Girne 35 °C
  • Güzelyurt 36 °C
  • İskele 38 °C
  • İstanbul 30 °C
  • Ankara 30 °C
SON DAKİKAZeytinyağı ithaline izin 

Liderler 5 ay sonra bir araya geldi, bir sonraki görüşme eylülde

» »
Cumhur başkanı Mustafa Akıncı ile Rum Devlet Başkanı Nikos Anastasiadis ara bölgede bir araya geldi. İki lider, eylül ayında tekrar görüşme kararı aldı.
Liderler 5 ay sonra bir araya geldi, bir sonraki görüşme eylülde

Mustafa Akıncı ile Nikos Anastasiadis gayri resmi bir görüşme için beş ay aradan sonra Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi konutunda bir araya geldi. Basına kapılı yapılan görüşme, yaklaşık dört saat sürdü. 

 

Akıncı ile Anastasiadis'in gündeminde Kıbrıs'ın çevresindeki sondaj çalışmaları ve kapalı olan Maraş'ı açma adımlarının yanı sıra iki yıl önce sona eren uzlaşı çalışmalarının yeniden başlatılması vardı.

İki lider eylül ayında ABD'nin New York kentinde bir kez daha görüşme kararı aldı.

Akıncı, görüşmeye her liderin de birer kişiyle katılmasını önermiş ancak Anastasiadis’in kabul etmemesi üzerine görüşmenin baş başa yapılması kararlaştırılmıştı.

Son görüşmelerini 26 Şubat’ta yapan Akıncı ve Anastasiadis, mobil telefonların adanın her iki tarafında kullanılabilmesine imkân sunan düzenlemenin başlaması vesilesiyle gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde, gayrı resmi bir toplantıda bir araya gelme konusunda mutabık kalmışlardı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kiliseden haç çaldılar09 Ağustos 2019 Cuma 12:47
  • Rum partilerden kınama09 Ağustos 2019 Cuma 12:46
  • Batı Nil Virüsü’ne karşı kanlıdere ve civarı ilaçlandı09 Ağustos 2019 Cuma 12:45
  • Kültür Dairesi güzel sanatlarla ilgili 41 derneğin 48 projesine toplam 900,000TL mali yardım yapıyor09 Ağustos 2019 Cuma 12:31
  • Zaroğlu: Gerekçeniz ne Sayın Akıncı?09 Ağustos 2019 Cuma 12:05
  • Kurban Bayramı pazar günü başlıyor09 Ağustos 2019 Cuma 11:50
  • Mağusa, İskele ve Yeniboğaziçi bölgesi İmar Planı taslağının son hali yayımlandı (HARİTALI)09 Ağustos 2019 Cuma 11:41
  • Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Oğuz göletleri inceledi09 Ağustos 2019 Cuma 11:35
  • Manga: Halen uygulanmakta olan ekonomik politikaların derhal terk edilmesi gerek09 Ağustos 2019 Cuma 11:14
  • Akar'dan tanıdık söylem: "Başka çözüm modelleri de gündemde olmalı"09 Ağustos 2019 Cuma 11:04
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti