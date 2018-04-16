LİDERLER BU AKŞAM BULUŞUYOR

Kıbrıslı Türk lider Akıncı ile Kıbrıslı Rum lider Anastasiadis, BM’nin ev sahipliğinde 9.5 ay sonra ilk defa görüşüyor...

İki liderin buluşması bu akşam saat 19.00’da ara bölgede, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki resmi ikametgahında yer alacak. Anastasiadis'in Şubat 2018'de seçimi kazanması ve ikinci dönemine başlamasının ardından gerçekleşecek bu ilk buluşmanın bulunduğu yere, basın alınmayacak.

“DİNLEME VE ANLATMA” TOPLANTISI OLACAK

Konuya ilişkin çeşitli açıklamalarında, yemeğin bir durum değerlendirme toplantısı olacağını, tarafların birbirini dinlediği ve kendini anlatacağı bir görüşme olacağını vurgulayan Akıncı, görüşmenin, müzakerelerin başladığı anlamına gelmediği ve başlayacak olsa bile sürecin Crans Montana’da kaldığı noktadan aynen devam etmeyeceğine işaret ediyor.