Liderler bu akşam yemekte bir araya gelecek

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere yarın Brüksel’e gidiyor.

Akıncı, Guterres ile 4 Nisan Salı günü biraraya gelecek.

Akıncı, Brüksel dönüşünde 5 Nisan çarşamba günü İstanbul’da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılacak.

Cumhrubaşkanı Akıncı, Brüksel-İstanbul temaslarından önce ise Rum Lider Nikos Anastasiadis ile bu akşam yemekte biraraya geliyor.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile görüşmek üzere yarın Brüksel’e gidecek olan Cumhurbaşkanı Akıncı, Guterres ile 4 Nisan Salı günü biraraya gelecek.

Akıncı-Guterres görüşmesi KKTC saatiyle16.00’da başlayacak.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Akıncı, Brüksel dönüşünde İstanbul’da 20. Avrasya Ekonomi Zirvesi’ne katılacak.

Avrasya Ekonomi Zirvesi’nin bu yılki ana gündemi “Bir Yol Ayrımında Olan İnsanlık” olarak açıklandı.

Zirveye Arnavutluk, Bosna Hersek, Makedonya Cumhurbaşkanları yanında, Türkiye Cumhuriyeti eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Arnavutluk, Avusturya, Hırvatistan, Letonya, Moldova, Romanya ve Sırbistan eski cumhurbaşkanları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Cumhurbaşkanı Yardımcıları, Azerbaycan ve Bosna Hersek Meclis Başkan yardımcıları ile bakanlar da katılacak.

Zirvenin açıklanan programındaki katılımcılar arasında Yunanistan, Belçika, Ukrayna, Slovenya, Makedonya, Çin, Bulgaristn, Bangladeş, Avusturya’dan çok sayıda büyükelçi, araştırma merkezi yöneticisi ve ticaret odası başkanı da yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Akıncı Brüksel ve İstanbul çalışmalarının ardından 7 Nisan Cuma günü yurda dönecek.

Bu arada Cumhurbaşkanı Akıncı, Brüksel-İstanbul temaslarından önce bu akşam Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile yemekte biraraya gelecek.

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek yemek Ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de 19:30’da başlayacak.

Yemekte, güven artırıcı önlemler ve bundan sonraki yol haritasının ne olacağının ele alınması bekleniyor.