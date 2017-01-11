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Liderler bugün saat 11'de bir araya gelecek

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Liderler bugün saat 11'de bir araya gelecek
Cenevre’de devam eden Kıbrıs müzakerelerinin ikinci günü yerel saatle 23.00’te (KKTCSİ 01.00) sona erdi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Lideri Nikos Anastasiadis'in aranın ardından yerel saatle 18.00’de başladıkları müzakereler 5 saat sürdü.

Liderler, ikinci günkü görüşmelerde “Yönetim ve Güç Paylaşımı” başlığını ele aldı.

Edinilen bilgilere göre, bu sabahki liderler görüşmesine henüz tamamlanmayan hususlar ele alınarak başlanacak. Toplantının yerel saatle 09.00'da (KKTCSİ 11.00) başlaması bekleniyor.

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