Liderler buluşmasına dair iddialar…

Akıncı ve Anastasiadis’in bu akşam BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Barış Gücü Misyon Şefi Elizabeth Spehar’ın ara bölgedeki konutunda gerçekleşecek buluşmaları Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Gazeteler, Crans Montana’da sürecin çöktüğü 7 Temmuz 2017’den beri ilk kez bir araya gelecek liderlerin bu akşamki yemeğinden beklentilere yer verdikleri haberlerinde basının alınmayacağını da hatırlattı.

Alihtia haberi; “Anahtar Takvim… Akıncı Sona Eriş Tarihi İstiyor, Anastaiadis Ucu Açık Müzakere… Ağır Ortama Rağmen Bu Akşamki Yemek BM Genel Sekreteri’ne Müzakerelerin Yeniden Başlaması Konusunda Olumlu Cevap Verecek… Hidrokarbonların Yönetilmesi Sorunu Çok Daha Kolay Aşılabilir” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Takvimin, daha ilerisi açısından anahtar olacağı görüşü ortaya konulan haberde, BM’nin, bu akşam istenmeyen bir çıkmaz olmaması için iki taraf arasında iletişim köprüsünü korumaya çalışacağı, bunu da küçük “düşük politik” anlaşmalar olarak ileri götüreceği belirtildi. Gazete, bu çerçevede, “liderlerin katılacağı yeni bir sosyal organizasyon ve hatta siyasi görüşme belirlenmesi ve anlaşmazlık konularının müzakere masasına konulması” gibi örnekler verdi ancak şu anda bunların uzak bir ihtimal olduğunu da ekledi.

Gazete bu akşamki görüşmeyle, uzun süredir hareketsiz duran teknik komitelerin yeniden faaliyete geçirilmesinin, Derinya ve Aplıç kapılarının açılma tarihinin netleştirilerek açıklanmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti.

Spehar’ın bu akşam, BM Genel Sekreteri’nin yeni Kıbrıs Özel Danışmanı’nın atanması konusunu da gündeme getireceğini yazan gazete, görüşmeyle ilgili çeşitli iddialar sıraladı.

HALİHAZIRDA VAR OLAN İKİ TAKVİM

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, müzakerelerin bir tamamlanma zamanı olmasını, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise açık uçlu müzakere istediğini hatırlatan gazete, “kabul edilsin ya da edilmesin halihazırda yapay iki takvim olduğunu, birincisinin Genel Sekreter’in BM Barış Gücü’nün görev süresinin uzatılmasının tartışılacağı Haziran sonu, ikincisi ve en önemlisinin de Exxon Mobil’in 10’uncu parselde sondaj yapmayı planladığı Ekim-Kasım dönemi olduğunu” yazdı.

Gazete bu akşamki yemekte çıkabilecek sorunlardan birinin de Kıbrıs Türk tarafının, hidrokarbonların yönetimi için ortak bir komite kurulması talebi olduğunu savundu. Rum tarafının bu talebi reddettiğini belirten gazete, diplomatik bir kaynağı işaret ederek “herhangi bir sondaj planı olmayan Ekim ayına kadar sonuç verecek müzakereler başlarsa, o zaman hidrokarbonlar konusunda özel bir anlaşmaya gerek kalmaz çünkü mesele, Kıbrıs sorununun çözümü çerçevesinde şu ya da bu şekilde çözülür” ifadesini kullandı.

BEKLENTİ, DİYALOG KANALI AÇILMASI

Fileleftheros haberi “Minimum Beklentilerle Yemek… Akıncı-Anastasiadis Görüşmesinden Beklenen, Diyalog Kanalı Açılması… BM, Danışmanla İlerlemek İçin Sonuç İstiyor” başlık ve spotlarıyla manşete çekti.

Bu akşamki yemekten istenilenin, iki taraf arasında bir diyalog koridoru açması olduğunu yazan gazete, Rum tarafının buna sıcak bakıyor göründüğünü, BM’nin de bunu başarmaya çalışacağını, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın ise yapıcı davranarak yeni bir diyalog kanalı açılması kabul edeceğini ancak bir sonraki sondajı takvim olarak koyacağını savundu.

Gazete bu akşamki yemekte veya liderlerin muhtemel ikinci görüşmesinde perspektif ortaya çıkarsa Genel Sekreter’in, gerek liderler gerek garantör ülkeler arasında hareket edebilecek yeni bir özel danışman atayabileceğini belirtti.

SİYASİ PARTİLER

Aynı gazete “İki Lidere Soldan Mesajlar” başlıklı haberinde Güney’de AKEL’in, KKTC’de de CTP’nin yayımladıkları bildiriler ile liderlere, müzakerelerin yeniden başlaması yönünde mesaj verdiğini yazdı, her iki açıklamanın satır başlarını aktardı.

Habere göre AKEL Milletvekili Adamos Adamu Crans Montana’daki başarısızlığın ardından bu akşamki liderler yemeğinin önemine vurgu yaptığı açıklamasında “Türk tarafının olumsuz söylemlerinin ve Doğu Akdeniz’deki eylemlerin kendilerini temkinli olmaya zorladığını ancak Anastasiadis’in, müzakerelerin kaldığı yerden yeniden başlamasını istemek zorunda olduğunu” savundu.

Adamu, “AKEL, iki toplumlu iki bölgeli federasyon çözümü hedefiyle diyaloğun yeniden başlamasında ısrar etmenin kurtuluş ve yeniden birleşmenin tek yolu olduğunu değerlendiriyor. Her iki taraftan da yükselen fiili durumun idamesi veya iki ayrı devlet çözümü sesleri tehlikelidir ve taksimin kalıcılaşmasını gündeme getirir” dedi.

Ekologlar Hareketi bu akşamki yemeğin Cumhurbaşkanı Akıncı’nın “ kabul edilemez” diye nitelediği “taleplerini ileri götürmesine yardımcı olacağını” savundu. Hareket tarafından yapılan açıklamada bu akşamki yemeğin; hidrokarbonların birlikte yönetilmesi, garantilerin ve Türk askeri varlığının sürmesi, “kötü niyetli” diye nitelediği siyasi eşitlik aracılığıyla Kıbrıs Cumhuriyeti’nin kontrol altına alınması ve takvim benimsenmesi gibi “tuhaf ve yasadışı” taleplerin ortaya konulacağı meydan olacağı iddiasına yer verildi.

Dayanışma Hareketi, Rum Müzakereci Andreas Mavroyannis’in Politis gazetesine yaptığı açıklama üzerine yayımladığı açıklamasında, “Anastasiadis kendi kaderini tayin edecek tek egemen olan Kıbrıs halkını herhangi bir stratejik ara-anlaşma ile bağlayamaz. Kıbrıs halkı by-pass edilmeye çalışılırsa Anastasiadis karşısında bizi bulacak” ifadelerini kullandı.

LİDERLERE MESAJLAR

Politis “İhtiyaç Yemeği… Bataktan Çıkış Aranıyor” başlıklı haberinde bu akşam saat 19.00’da başlayacak yemekte Cumhurbaşkanı Akıncı’nın müzakerelerde bir çeşit sona eriş takvimi olmasında, Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in ise İsviçre’de kaldığı yerden başlanmasında ısrar edeceğini yazdı.

Gazete Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerden diplomatların iki lidere, uzayan hareketsizlikten duydukları endişeyi ilettiğini yazdı.

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’e “çözüm olmadan, en azından müzakereler başlamadan doğal gazı değerlendirme planlamalarının sürekli sorunlarla karşılaşacağı”, Cumhurbaşkanı Akıncı’ya da “uluslararası toplumun AB içinde iki devleti o kadar kolay kabul etmeyeceği” mesajı verildiğini öne süren gazete “bu akşamki yemeğin sebebinin de bu olduğunu” savundu.

Gazete ABD Büyükelçisi Kathleen Ann Doherty’nin Anastasiadis’e, “bugünkü durumda, müzakerelerin yeniden başlamasının taraflar için tek yol olduğu”, Akıncı’ya da “federal birleşme dışındaki yolların çok zor olacağı ve Kıbrıslı Türklerin uluslararası meşruiyet çerçevesine girmelerine yardımcı olmayacağı” değerlendirmesini ilettiğini yazdı.

Gazete “Müzakerelerin Yeniden Başlama Planı Var” başlığını kullandığı başka bir haberinde ise 6 maddelik Guterres Çerçevesi’ni hatırlattı.

Haravgi ise “Gözler İki Liderin Yemeğinde… İstenilen, Kıbrıs Müzakerelerinin Yeniden Başlaması” başlığını attı.