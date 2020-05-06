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“Liderler geçiş kapılarının yeniden açılması için yol haritasını tartışmalı”

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“Liderler geçiş kapılarının yeniden açılması için yol haritasını tartışmalı”
“Liderler geçiş kapılarının yeniden açılması için yol haritasını tartışmalı”

Global Politikalar Merkezi - Sosyal Reform Derneği COVID 19 sürecinde mevcut politikaları yeniden şekillendirmenin gerektiğine dikkati çekti

Global Politikalar Merkezi (GLOPOL)- Sosyal Reform Derneği (OPEK) COVID 19 sürecinde mevcut politikaları yeniden şekillendirmenin gerektiğine dikkati çekerek “Barış için diplomatik kanallar açmanın tam zamanıdır” vurgusunda bulundu.

OPEK ve GLOPOL tarafından yapılan yazılı açıklamada azalan vaka sayısı nedeniyle adanın her iki tarafında günlük yaşamın normalleşmeye başladığına dikkat çekildi, “Kıbrıs sorununun çözümünü ve tüm Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve işbirliğini sağlayan bir ortamın yaratılmasını destekliyoruz” denildi.

Küresel sağlık krizinin Kıbrıs’ta yaşayan hemen herkesi olumsuz yönde etkilediğini belirten iki örgüt, bu krizin yarattığı zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, iki toplumun liderlerinin de geçiş kapılarının yeniden açılması için bir yol haritasını tartışması ve uygun zamanı belirlemesi gerektiğine da işaret edildi.

İşte açıklamanın tam metni:

Covid-19 salgını dünyadaki tüm insanlar için yeni öncelikler oluşturuyor. 21. yüzyıldaki gerçek ihtiyaçlara göre yeniden şekillenen yolu bulmak için var olan farklılıkları gözden geçirmek, hem meydan okumaya ve hem de fırsatlara yol açmaktadır. İşte bu nedenle, mevcut politikaları yeniden şekillendirmenin ve barış için diplomatik kanallar açmanın tam zamanıdır.

OPEK ve GLOPOL olarak, azalan vaka sayısı nedeniyle adanın her iki tarafında günlük yaşamın normalleşmeye başladığına dikkat çekmek istiyoruz. Bu olumlu gelişmeyi göz önünde bulunduran, ortaya çıkan fırsatları kullanıp Kıbrıslıların ihtiyaçlarına cevap bulan, Kıbrıs sorununun çözümünü ve tüm Doğu Akdeniz bölgesinde barış ve işbirliğini sağlayan bir ortamın yaratılmasını destekliyoruz.

GLOPOL ve OPEK, pandeminin Kıbrıslı Rumlara ve Kıbrıslı Türklere karşılıklı yarar, işbirliği ve dayanışma açısından sağlam bir ortak geleceğe zemin hazırlama konusunda eşsiz bir şans yarattığını düşünmektedir.

En büyük öncelik, adanın BM parametrelerine dayalı iki toplumlu, iki bölgeli ve siyasi eşitliğe dayalı bir federasyon zemininde yeniden birleşmesi için müzakerelerin bir an önce başlaması ve Kıbrıs sorununun çözümü olmalıdır. Talebimiz bizi zora sokan doğal gaz söylentilerinin ve önerilen yapay "alternatiflerin" sona erdirilmesidir. Hala daha kim yarım yüzyıldan fazla bir süre boyunca adamızı “karantinada” tutan bu tür hikayeler ve diğer uygulamalarda ısrar edebilir ki?

OPEK ve GLOPOL, liderlerin geçen Kasım ayında Berlin'de BM müzakerelerini yeniden başlatma konusundaki taahhütlerini unutmayıp ve kendi toplumlarına güven tesis etmek ve yeniden birleşmenin sağlayacağı yararlar konusunda bilgilendirmelerini istemektedir.

Küresel sağlık krizi Kıbrıs’ta yaşayan hemen herkesi olumsuz yönde etkilemiştir. Bu krizin yarattığı zorluklarla başa çıkmaya çalışırken, iki toplumun liderleri de geçiş kapılarının yeniden açılması için bir yol haritasını tartışmalı ve uygun zamanı belirlemelidirler.

Bizler aynı zamanda liderlere, özellikle kapıların kapalı kalmasından ötürü belli kesimleri daha çok etkileyen sıkıntıları hafifletmek için çalışmaları yönünde bir çağrı yapıyoruz. Bilindiği üzere kuzeyde yaşayan Kıbrıslı Rum ve Maronitler güneydeki aileleriyle fiziksel temas kuramamakta, Kıbrıslı Türk çalışanlar da güneydeki işlerine geri dönememektedirler. Liderlerin bu endişeleri giderecek bazı önlemler üzerinde uzlaşmaları büyük önem arz etmektedir.

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