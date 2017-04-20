 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 92.039
  • Altın 150,493
  • Dolar 3,6500
  • Euro 3,9311
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 22 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 22 °C
  • İstanbul 9 °C
  • Ankara 20 °C
SON DAKİKASon Dakika: Meclis önünde şok eylem

Liderler görüşmesi ertelendi

»
Liderler görüşmesi ertelendi
Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum liderle görüşmesi 1 saat ertelendi...

18:30'da olacağı duyurulan toplantı bu akşam 19:30'a alındı.

Müzakerelerdeki iki aylık kesintinin ardından gerçekleşecek olan ikinci liderler zirvesinin, Mustafa Akıncı “kişisel bir nedenden dolayı talep etmesi üzerinde” bir saat ertelendiği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanının eşi Meral Akıncı, bugün öğleden sonra küçük bir kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Meral Akıncı’nın sol omzunun çıktığı, tedavi sürecinin devam ettiği ve bu akşam taburcu edileceği kaydedildi.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Kıbrıs Müzakerelerinde kritik aylar19 Nisan 2017 Çarşamba 14:22
  • Cumhurbaşkanı Akıncı: “Federasyonlarda figüranlık olmaz, ortaklık olur”16 Nisan 2017 Pazar 15:38
  • Akıncı: “Irkçılık suçlaması getirilecek olması memnuniyet verici”16 Nisan 2017 Pazar 14:13
  • Cumhurbaşkanı Akıncı'dan çok yönlü Paskalya açıklaması14 Nisan 2017 Cuma 13:12
  • Özgürgün: "Masaya dönüldüğünde yeniden konuşulacak olan nedir?"13 Nisan 2017 Perşembe 17:02
  • Müzakere sürecine yeni darbeyi Dışişleri Bakanlığı vuruyor...13 Nisan 2017 Perşembe 15:38
  • Çavuşoğlu: "Rum tarafının uyarılarımıza rağmen maalesef geri adım olmadığı için..."13 Nisan 2017 Perşembe 15:17
  • Anastasiadis: "Çözüm önerirken müzakerelerin ertelenmesini istemezsin"13 Nisan 2017 Perşembe 14:38
  • “Ya kazıyı ertelemek lazım ya da çözümü süratlendirmek lazım”11 Nisan 2017 Salı 15:33
  • Liderler görüşmesi tamamlandı11 Nisan 2017 Salı 13:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti