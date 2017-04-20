Liderler görüşmesi ertelendi

Cumhurbaşkanı Akıncı'nın Rum liderle görüşmesi 1 saat ertelendi...

18:30'da olacağı duyurulan toplantı bu akşam 19:30'a alındı.

Müzakerelerdeki iki aylık kesintinin ardından gerçekleşecek olan ikinci liderler zirvesinin, Mustafa Akıncı “kişisel bir nedenden dolayı talep etmesi üzerinde” bir saat ertelendiği ifade ediliyor.

Cumhurbaşkanının eşi Meral Akıncı, bugün öğleden sonra küçük bir kaza geçirmiş ve hastaneye kaldırılmıştı.

Hastaneden yapılan açıklamada, Meral Akıncı’nın sol omzunun çıktığı, tedavi sürecinin devam ettiği ve bu akşam taburcu edileceği kaydedildi.