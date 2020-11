Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam BM kontrolündeki ara bölgede gerçekleştirdiği tanışma maksatlı ilk gayri resmi görüşmesiyle ilgili haberler bugünkü Rum gazetelerinde geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Βaşka Çözüm Şekilleri Önerdi- Anastasiadis ile Tatar Anlaşamadıkları Konusunda Anlaştılar ve Topu BM Genel Sekreterine Bıraktılar” başlıklarıyla manşetten yer verdiği haberinde, liderler arasındaki ilk görüşmenin, Cumhurbaşkanı Tatar’ın müzakere masasına Kıbrıs sorununda başka çözümler aranmasını, bir diğer ifadeyle müzakerelerin temelinin değişmesini koyma isteğine yönelik ilk izlenimi verdiğini yazdı.

Görüşmeye “olumlu” bir gündemle giden Anastasiadis’in Cumhurbaşkanı Tatar’ın gündemine Maraş konusu getirdiğini öne sürdü.

Anastasiadis ile Tatar’ın, meselenin özünde ve nihai hedefte anlaşamadıkları konusunda hem fikir olduklarını yazan gazete, liderlerin bu aşamada anlaştıkları görülen tek şeyin, gayri resmi bir beşli konferansa gitme niyetleri olduğunu ve BM Genel Sekreterine bu konuda olumlu bir mesaj gönderdiklerini kaydetti.

Haberde, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in şu an görüşmede ortaya çıkan olguları ölçüp tartmaya ve bir sonraki adımları belirlemeye çağrıldığı da ifade edildi.

İki liderin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’a kapıyı kısmen açık bırakmaya özen gösterdikleri yorumunda da bulunan gazete, Lute’un istişareler için adaya ne zaman geleceğinin, önümüzdeki süre içerisinde netleşeceğine işaret etti.

Liderlerin 2 saatlik görüşmesinin ardından yakın gelecekte yeniden buluşmalarına dair niyetlerinin ortaya çıkmasına izin vermediklerini kaydeden gazete, bu durumun, bir sonraki gelişmelerin Lute’un adaya gelişiyle birlikte beklenmesi anlamına geldiğini yazdı.

Lute’un gelişinin, gayri resmi beş taraflı görüşmeye hazırlık yapılması hedefine sahip olacağı da belirtildi.

Tatar ile Anastasiadis’in, Kıbrıs sorununda yeni bir çabadan beklentisinin farklı olduğunu ortaya koyduğunu yazan gazete, Anastasiadis’in, memleketin nasıl yeniden birleşeceğine bakılması gerektiği konusunda ısrarcı olduğunu, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise bunca yıllık çabanın ardından, Kıbrıs sorunundaki başka çözüm şekillerine de bakılması gerektiğinde ısrarcı olduğunu kaydetti.

Gazete, Anastasiadis Maraş konusunu ortaya koyarken, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da hidrokarbonlar konusunu ortaya koyduğunu ekledi.

Gazete, haberi iç sayfadan “Lute İçin Açık Kapı Bıraktılar- Anastasiadis ile Tatar’ın İlk Görüşmesi İkisi Arasındaki Görüş Ayrılıklarını Kayda Geçirdi- Biri Yeniden Birleşme, Diğeri Başka Çözüm Şekilleri” başlıklarıyla verdi. Gazete, Kıbrıs sorunundaki bir sonraki hareketin BM Genel Sekreterinden beklenmesi gerektiğini, çünkü liderlerin dünkü ilk görüşmelerinin ardından, Jane Holl Lute’un yeni bir girişimi için kapıyı açık bıraktıkları yorumunda bulundu.

Liderlerin beş taraflı gayri resmi konferansa katılımlarının, Tatar ile Anastasiadis’in hem fikir olduğu tek şey olduğunun görüldüğü, çünkü diğer tüm şeylerde ve özellikle çözüm hedefinde zıt bir yaklaşım bulunduğu ifade edildi.

Gazete, liderlerin dün akşam gerçekleştirdiği yaklaşık iki saatlik görüşmede, yalnız tanışma değil Kıbrıs sorunuyla ilgili her şeyi ve bir sonraki hamleleri de ele alma fırsatı bulduklarını kaydetti. Gazete, iki liderin gayri resmi beşli görüşmeye gitme konusunda hem fikir olduklarını; bunun ise BM Genel Sekreterinin şu an böyle bir konferansın gerçekleştirilmesi perspektifini araştırması için Jane Holl Lute’u göndermesine müsaade ettiğini iletti.

ANASTASİADİS

Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in görüşmenin ardından Başkanlık Sarayı’na dönüşünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Kıbrıs sorunuyla ilgili iki lideri ayıran uçurumu gizlemediğini yazan gazete, Anastasiadis’in, beş taraflı bir konferansa katılma konusundaki kararlılığını Cumhurbaşkanı Tatar’a ilettiğini belirtti.

Anastasiadis, görüşmenin “BM kararları aynı zamanda iki kesimli iki toplumlu bir çözüm aranması temelinde gerçekleştirileceğini” de öne sürdü.

Anastasiadis, Cumhurbaşkanı Tatar’ın da gayri resmi bir beş taraflı konferansa katılmaya istekli olduğunu belirterek, masaya başka fikirler de konması gerektiğini savunduğunu da söyledi.

Görüşmede kendisinin Maraş, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise hidrokarbonlar konusunu ortaya koyduğunu dile getiren Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin beş taraflı gayri resmi bir konferans toplamasına izin verilmesi için, gerekli hazırlığın yapılmasının önemli olduğunu da dile getirdi.

Gazete, liderlerin ve kendilerini karşılayan BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın pandemi önlemleri sebebiyle el sıkışmadıkları ve maskeli olduklarına da dikkati çekti.

Alithia gazetesi ise “Hiçbir Konuda Anlaşamadılar, Beşli Konferans Konusunda Anlaştılar” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, liderlerin ilk görüşmesinde görüş ayrılıklarının da teyit edildiğini yazdı.

Gazete, Anastasiadis’in iki kesimli federasyonu ortaya koyduğunu söylediğini, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise yeni fikirlerin tartışılması gerektiğini söylediğini iletti.

Gazete, Anastasiadis’in görüşmenin ardından yaptığı açıklamada “şüphesiz tez ayrılıkları olduğunu” söylediğini de aktardı.

Anastasiadis’in görüşmeye gelişinde, üzerinde “Kıbrıs Cumhuriyeti” armasının işlenmiş olduğu siyah bir maske taktığını da yazan gazete, görüşmede pandemi nedeniyle akşam yemeği servis edilmediğini, sadece kanepeyle içecek bulunduğunu belirtti.

Politis gazetesi ise habere “Beş Taraflı Konferans İçin Anlaştılar Ancak Here Konuda Aynı Fikirde Değiller- Anastasiadis İki Kesimli İki Toplumlu Federasyon, Tatar Masada Başka Çözümlerde Israr Ediyor- Anastasiadis ile Tatar Arasındaki Görüş Ayrılıkları Teyit Edildi- Guterres Bir Sonraki Adıma Karar Vermeye Çağrılıyor” başlıklarıyla manşetten ve iç sayfadan geniş yer verdi.

İki tarafın net fikir ayrılıklarının haricinde, BM Genel Sekreterinin herhangi bir sonraki hareketi için zaman sınırı belirlenmemesinin önemli bir unsur olduğuna işaret eden gazete, Spehar’ın dünkü görüşme konusunda BM Genel Sekreterini bilgilendirmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın, seçilmesinden bu yana kamuoyunda söylediklerinde en nihayetinde tutarlı kaldığını da ekledi.

Haravgi ise habere “Liderler Zamanı Gelince Beş Taraflı Görüşme İçin Hazır- Anastasiadis Beş Taraflı Konferansa Hazır Ama Tatar Masada Başka Çözümler de İstiyor- Tanıştılar Ama Görüş Ayrılıkları Kaldı” başlıklarıyla yer verdi.