Liderler güzel bir yemekle yeniden bir araya gelecek!

Kıbrıs'ta federal bir çözüm için sürdürülen fakat Rum Temsilciler Meclisi'nin ENOSİS Plebsiti'ni okullarda kutlama kararında sonra bir süredir tıkanıklık yaşayan müzakere sürecinin yeniden başlayacağı iddia ediliyor.

Kıbrıs müzakere sürecine oldukça olumsuz bir etkide bulunan Enosis plebisitinin okullarda kutlanmasına yönelik Rum Temsilciler Meclisi’nin aldığı kararı bertaraf etmek için DISI’nin önerdiği yasa değişiklik önergesi, geçtiğimiz gün Rum Meclisi’nin Eğitim Komitesi’nde onaylanmıştı Birleşmiş Milletler'den güvenilir kaynaklardan edinilen bilgilere göre, 5 Nisan Çarşamba günü Rum Temsilciler Meclisi’nin gündemine gelmesi beklenen değişiklik yasa tasarısının onaylanması sonrasında, yeniden müzakere masasına dönerek görüşmelere kalındığı yerden devam edileceği öne sürüldü. 8 NİSAN’DA YEMEK YENİLECEK 5 Nisan Çarşamba günü Rum Temsilciler Meclisi’nin alacağı onay kararı sonrası 8 Nisan Cumartesi günü ara bölgede BM gözetiminde liderlerin yemek yiyeceği ve tıkanıklığın aşılacağı öğrenildi.