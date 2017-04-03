Liderler kritik buluşmada ne yemek yedi?

Kıbrıslı liderler aradan geçen uzun zaman sonunda Ledra Palace Otel’de sosyal bir buluşmada bir araya geldi. Peki kritik buluşmada ne yemek yenildi?

DETAY'ın eriştiği bilgiler ışığında dün akşam gerçekleşen kritik yemekte liderlerin neler yediğini sizler için derledik.

Yaklaşık 4 buçuk saat süren akşam yemeğinin ardından BM sözcülüğünün yaptığı açıklamada, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin önümüzdeki günlerde yurtdışında olması beklenen her iki liderle temaslarını sürdürüp, müzakerelerin devamına zemin hazırlamaya çalışacağı kaydedilirken, Kıbrıs sorununda bundan sonra izlenecek yol hakkında yapıcı bir diyalog gerçekleştiği bildirilmişti.

Peki liderler 4 buçuk saatlik akşam yemeğinde neler yedi?

Başlangıç:

Fırınlanmış Kırmızı Soğan ve Kırmızı Biberli Keçi Peynirli Turta

(Domates Salçası ile roka yaprakları ve az miktarda balzamik sirke eşliğinde)

Ana Yemek:

Somon Balığı Dolması

(Sütlü, Kremalı ve Peynirli patates, bezelye püresi, yabani mantarlar, ayrelli ve balık için özel sos ile servis edildi)

Tatlı:

Taze Pişirilmiş Limonlu Tart

(Taze meyveler ve vanilyalı dondurma eşliğinde)