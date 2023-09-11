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Liderler New York’a farklı gündemlerle gidiyor

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Liderler New York’a farklı gündemlerle gidiyor
Liderler New York’a farklı gündemlerle gidiyor

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis’in bir hafta içerisinde Kıbrıs sorunuyla ilgili kritik temaslarda bulunmak için New York’ta olacağı ifade edildi.

Fileleftheros gazetesi “Liderler New York’a Farklı Gündemlerle Gidiyor- New York’tan Bir Hafta Önce İki Taraf Kıbrıs Sorununda Zıt Yolları Takip Ediyor” başlıklarıyla yer verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Tatar ile Rum Yönetimi Başkanı Hristodulidis’in, Kıbrıs müzakerelerinin yeniden başlaması hedefine yönelik zıt yollar izlediklerinin açık olduğunu yazdı.

Hristodulidis’in BM Genel Kurulunda konuşma yapmak ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le görüşmek için hafta sonunda New York’a gitmek üzere adadan ayrılacağını kaydeden gazete, Hristodulidis’in esas hedefinin, Kıbrıs sorunuyla ilgili bir temsilci atanmasına ilişkin bir anlaşmaya varılması olduğunu belirtti.

Gazete, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise önümüzdeki Pazartesi günü New York’a gideceğini ifade etti.

Habere göre Hristodulidis, Baf’a bağlı Çada köyünde dün düzenlenen bir anma etkinliğinde yaptığı konuşmada ise, "Kıbrıs'ın çok arzu edilen yeniden birleşmesini başarmak için, anlaşmazlıklardan, iletişim oyunlarından ve sorumluluk yükleme mantığından uzak bir şekilde, yapıcı olarak çalışmaya hazır olduğunu" yineledi.

Çıkmazın aşılmasını ve müzakerelerin yeniden başlamasını başarmak için güçlü ve sağlam bir iç cephenin mutlak bir önkoşul olduğunu da dile getiren Hristodulidis, ülkenin geleceğinin mevcut yapı olamayacağını savundu.

Bu sebepten dolayı, iktidara geldiği ilk günden bu yana, müzakerelerin en kısa sürede başlaması, aynı zamanda kurtuluşu ve yeniden birleşmeyi başarmak ve en nihayetinde Kıbrıs sorununun çözümüne ulaşmak için büyük bir diplomatik çaba başlattıklarını öne süren Hristodulidis, bu haftanın sonunda BM Genel Kurulu için New York’a gideceğini, Ekim ayında da Brüksel’deki Avrupa Konseyi toplantısına katılacağını ifade etti.

BM’nin ilgili kararları yanı sıra AB ilke ve değerleri temelinde bir çözüme ulaşmak için tüm gücüyle çalışacağını da vurgulayan Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşlarının, AB üyesi bir devletin vatandaşlarının ikinci sınıf vatandaş olarak kalmaması için spesifik bir plan temelinde çalıştıklarını da sözlerine ekledi.

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