Liderler Pazar akşamı bir araya geliyor

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek yemek saat 19:30’da başlayacak.
Akıncı, dün, müzakerelerin, Rumların adımlarına bağlı olarak 7 Nisan'dan sonra başlayabileceğini söyleyerek, yemekte güven artırıcı önlemler konusunda atılmasını istedikleri adımları Anastasiadis’e aktaracaklarını; bundan sonraki yol haritalarının ne olacağını ele alarak, önlerindeki dönemi planlayacaklarını belirtmişti.
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