 Detay Kıbrıs Gazetesi Bugün
  • BIST 89.284
  • Altın 145,210
  • Dolar 3,6338
  • Euro 3,8829
  • Lefkoşa 20 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 20 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 11 °C
SON DAKİKAOya Göz'ün cezası belirlendi!

Liderler Pazar akşamı bir araya geliyor

»
Liderler Pazar akşamı bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Pazar akşamı, ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de düzenlenecek yemekte biraraya gelecek.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek yemek saat 19:30’da başlayacak.

Akıncı, dün, müzakerelerin, Rumların adımlarına bağlı olarak 7 Nisan'dan sonra başlayabileceğini söyleyerek, yemekte güven artırıcı önlemler konusunda atılmasını istedikleri adımları Anastasiadis’e  aktaracaklarını; bundan sonraki yol haritalarının ne olacağını ele alarak, önlerindeki dönemi planlayacaklarını belirtmişti.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Akıncı, Johnson ile telefonda görüştü25 Mart 2017 Cumartesi 11:52
  • Müzakerelere yol açılıyor25 Mart 2017 Cumartesi 09:18
  • "Dileğimiz ve beklentimiz en kısa zamanda somut bir sonuç"23 Mart 2017 Perşembe 14:24
  • Liderler güzel bir yemekle yeniden bir araya gelecek!23 Mart 2017 Perşembe 12:48
  • "Enosis hedeflerini unutacaklarını sanmak saflık"23 Mart 2017 Perşembe 11:37
  • "Kıbrıslıların çıkarlarına hizmet etmesi gerek"21 Mart 2017 Salı 16:22
  • "Türkiye ve KKTC, Kıbrıs’ta çözüme ulaşma konusunda kararlıdır"21 Mart 2017 Salı 11:10
  • Anastasiadis: Çözüm olasılığı mevcudiyetini koruyor18 Mart 2017 Cumartesi 12:30
  • "Yarın tam bir ay oluyor..."15 Mart 2017 Çarşamba 17:08
  • CTP ve AKEL, liderlere “masaya dönün” çağrısı yaptı15 Mart 2017 Çarşamba 16:35
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    YAŞAM
    EĞİTİM
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti