Liderler yemeğinde ayrıntılar kaldı iddiası

Kıbrıs Rum basını, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in sosyal nitelikli bir yemekte bir araya gelmeleri ihtimaline ilişkin haberlere bugün de yer verdi.

Fileleftheros: “Liderler Yemeğinde Ayrıntılar Kaldı” başlığı altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Akıncı ve Rum lider Anastasiadis’in sosyal nitelikli bir yemekte bir araya gelmeleri konusunda geriye ayrıntıların kaldığını iddia etti.

Gazete, iki liderin bir araya gelecekleri gün ve saatin, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın adaya dönüşü sonrasında yapılacak istişarelerle belirleneceğini belirtirken BM’nin Kıbrıs’taki Basın Sözcüsü Alim Sıddık’ın açıklamasına da yer verdi.

Habere göre Sıddık, Spehar’ın New York’taki temaslarını sürdürdüğünü, hafta sonu adaya döneceğini ve şu an için Akıncı veya Anastasiadis’le yapacağı yeni bir görüşmenin planlamasının olmadığını ifade etti.

Rum Hükümet Sözcüsü Prodromos Prodromu ise dün yaptığı açıklamada, Kıbrıs Türk tarafının tutumunun sadece “geciktirme değil, tartışmaları asıl sorun olan Türk işgali, Kıbrıs’ın yeniden birleşmesinin ve garantilerin kaldırılmasının gerekliliği ve Türkiye gibi diğer ülkelerin planlarından bağımsız hale gelmesi konularından uzaklaştırma çabası olduğu” iddiasında bulundu.

Prodromu, yemek konusunda Akıncı’nın yanıtını bekledikleri iddiasını da yineledi.

Haravgi gazetesi ise, AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu’nun Rum Radyo Televizyon Kurumu’nun (RİK) dün öğle yayınına bağlanarak yaptığı açıklamada Rum hükümetine “iki devletli çözüm” konusuna netlik kazandırması çağrısında bulunduğunu yazdı.

Habere göre Kiprianu, Akıncı’nın KKTC’deki televizyonlardan ortak yayınlanan açıklamalarına atıfta bulunarak, Rum hükümetinin Akıncı’nın söyleşisinde yer alan “iki devletli çözüm” konusundaki sözlerine net bir yanıt vermediğini ifade etti.

Kiprianu, AKEL’in “iki devletli veya gevşek federasyon çözümlerini desteklemediğini” de vurguladı.

Gazete, aynı yayına katılan DİSİ Milletvekili Efthimios Diplaros’un ise “iki devletli çözümden bahsedenlerin hain olduğu” iddiasında bulunduğunu yazdı.

Diplaros, “böyle bir görüşün ne Anastasiadis’in çevresinde ne de DİSİ’de yeri olmadığı” vurgusunu yaptı.

Politis gazetesi ise: “Kıbrıs Sorunu Beklemede” başlığı altında verdiği haberinde, Spehar’ın yarın adaya dönmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete, Spehar’ın taraflarla temaslarda bulunup bulunmayacağı ve liderler yemeği için Akıncı’nın hangi uygun zamanı beklediğinin merak uyandıran unsurlar olduğu yorumunda bulundu.