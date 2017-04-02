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Liderler yemekte buluştu

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Liderler yemekte buluştu
Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de akşam yemeği için bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ara bölgedeki Ledra Palace Otel’de akşam yemeği için bir araya geldi.

BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Bart Eide'nin ev sahipliğinde yapılan yemek için liderler otele basının bulunduğu ön bölümden değil arka kısımdan girdiler ve basına herhangi bir selamlamada bulunmadılar.

İki liderin 19.30’da başlayan akşam yemeği öncesinde İki Toplumlu Barış İnisiyatifi Ledra Palaca Otel önüne saat 19.00’da gelerek liderlere çözüm yönünde destek belirtti.

Yaklaşık 50 kişilik Barış İnisiyatifi topluluğunu BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide ve BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar karşıladı.

İnisiyatif temsilcileri Eide’ye “hemen çözüm ve barış istencini” iletirken, en uygun çözüm formülüne ulaşılabilmesi adına Eide’den liderlere yardımcı olmasını istediler.

BARIŞ İNİSİYATİFİ AÇIKLAMASINDAN…

İnisiyatif tarafından hazırlanan ortak açıklamada, liderlerin sosyal etkinliğinin selamlandığı ve bunun yeniden görüşmeye hazır oldukları anlamına geldiği savunuldu.

Açıklamada ayrıca liderlerin tüm önemli konuları çözme yönündeki acil ihtiyaca olabilecek en kısa sürede cevap vermeleri de istendi.

İnsiyatif daha sonra ortak açıklamalarını BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar'a verdi. 

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