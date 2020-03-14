  • BIST 95.605
  • Altın 311,554
  • Dolar 6,3098
  • Euro 7,0130
  • Lefkoşa 19 °C
  • Mağusa 20 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 20 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKA#SONDAKİKA Diyarbakır’dan F-16 savaş uçakları kalktı.

Liderler zirvesine koronavirüs önlemi

»
Liderler zirvesine koronavirüs önlemi
Liderler zirvesine koronavirüs önlemi

Liderler zirvesine koronavirüs önlemi getirildi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev sahipliğinde 17 Mart’ta İstanbul’da düzenlenmesi planlanan zirve, telekonferans ile yapılacak.

Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel ile 17 Mart’ta İdlib ve mülteci meselesi ile Türkiye-AB ilişkilerinin ele alınacağı zirvede buluşacak.
İstanbul’da yapılması planlanan zirve, yeni tip koronavirüs nedeniyle alınan önlemler çerçevesinde telekonferans ile gerçekleşecek.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Türkiye'de Diyanet'ten 'izin' çıktı: Temizlik amacıyla alkol caizdir13 Mart 2020 Cuma 19:41
  • Dilipak: Bu virüslere karşı en iyi korunma yolu kenevir13 Mart 2020 Cuma 19:23
  • Diyarbakır Müftü Yardımcısı: Virüsü Allah'tan bir nimet olarak görüyorum13 Mart 2020 Cuma 19:17
  • Şeyma Subaşı'nın İtalyan sevgilisine 'koronavirüs' soruşturması: 14 gün kuralına uymadı13 Mart 2020 Cuma 19:09
  • Türkiye’de korona virüs vakası 5’e yükseldi!13 Mart 2020 Cuma 18:41
  • Yeni Akit Yazı İşleri Müdürü: Bir yıldır pusuda bekleyen Koronavirüs, Türkiye’ye Ali Babacan’ın partisi ile geldi!13 Mart 2020 Cuma 17:05
  • TC Diyanet İşleri Başkanı: Virüs bulaştırmak kul hakkına girer13 Mart 2020 Cuma 16:35
  • Dezenfekte edilen okulda 11 öğrenci hastanelik oldu13 Mart 2020 Cuma 16:08
  • Koronavirüsten korunmak için yoğurda arap sabunu kattı, zehirlendi: 'İçimi temizler diye düşündüm'13 Mart 2020 Cuma 12:51
  • Türkiye’de Koronavirüs Nedeniyle Kamu Görevlilerine Yurt Dışı Yasağı13 Mart 2020 Cuma 12:13
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti