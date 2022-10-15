Liderlerden Türkiye’ye başsağlığı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için taziye mesajı gönderdi.

Kremlin Sarayı’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre Putin, Erdoğan’a Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamayla ilgili telgraf gönderdi. Putin’in Erdoğan’a mesajında, “Bartın’daki maden ocağında meydana gelen kazanın trajik sonuçlarıyla ilgili olarak en derin taziyelerimizi kabul edin. Ölen madencilerin aileleri ve yakınlarına üzüntü ve desteğimi, yaralılar için de acil şifalar dileğimi iletmenizi rica ederim” ifadelerine yer verildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Twitter hesabından Türkçe yaptığı başsağlığı açıklamasında bu ifadeleri kullandı:

“Bartın'ın Amasra ilçesinde maden patlamasının meydana geldiği haberini derin üzüntüyle öğrendim. Hayatını kaybedenlerin akrabalarına ve yakınlarına taziyelerimi sunuyorum, yaralananlara acil şifalar diliyorum.”

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Erdoğan’a gönderdiği taziye mesajında, Bartın’daki maden ocağında meydana gelen patlamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı haberinin kendisini derinden sarstığını belirtti. Türkiye’nin acısını paylaştıklarını ifade eden Aliyev, Erdoğan’a, hayatını kaybedenlerin aile ve yakınlarına, kardeş Türk halkına, kendi ve Azerbaycan halkı adına taziye dileklerini iletti.

Ürdün ve Umman da Türkiye için taziye mesajı paylaştı.