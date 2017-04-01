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Liderlerin akşam yemeği müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat sunuyor

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Liderlerin akşam yemeği müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat sunuyor
AKEL Merkez Konseyi Polit Büro üyesi Eleni Mavru’nun iki liderin yarınki akşam yemeği ve DİKO Başkanı’nın beyanları üzerine yapmış olduğu açıklamaları şöyle:

AKEL Merkez Konseyi Polit Büro üyesi Eleni Mavru’nun iki liderin yarınki akşam yemeği ve DİKO Başkanı’nın beyanları üzerine yapmış olduğu açıklamaları şöyle:

İki Liderin Yarınki Buluşması Hakkında AKEL M.K. Polit Büro Üyesi Eleni Mavru Tarafından Yapılan Açıklama

"İki liderin bir araya gelecekleri yarınki akşam yemeği sorunların aşılması ve müzakerelerin yeniden başlaması için bir fırsat sunuyor. Ancak bunun olabilmesi için sonuç verecek bir metodoloji üzerinde anlaşmaya varılması gerekecektir ve bu yönde AKEL somut önerilerde bulunmuştur.

Müzakerelerin yeniden başlaması atılması gereken ilk adımdır. Elbetteki daha da önemlisi, müzakerelerin özlü ve sonuç verici olması için ön koşulların yaratılmasıdır. Sadece bütün sürecin çökmemesi hedefiyle iki liderin dikkatinin ikincil meselelere odaklanması yanlış olacaktır.

Güven Artırıcı Önlemler konusunda yapılacak görüşmeler müzakere sürecinin yerini alacak görüşmeler değil, özlü konuların görüşülmesine yardımcı olacak görüşmeler olmalıdır."

DİKO Başkanı’nın Yaptığı Açıklamalar Üzerine AKEL M.K. Polit Büro Üyesi Eleni Mavru Tarafından Yapılan Açıklama

"Sn. Nikolas Papadopulos’a Türk tarafının müzakerelerin kesilmesi için gerekçe aradığına dair bizzat kendisinin yaptığı açıklamaları hatırlatırız. 1950 ENOSİS referandumunun okullarda anılmasına ilişkin ELAM’ın önerisini Meclis’te onaylanmasını oylarıyla destekleyenler ya da başka yoldan kolaylaştıranlar bu gerekçeyi sundular.

Müzakerelerin nihai olarak kesilmesine yol açma yönünde kimilerinin ortaya koydukları teşebbüste bizim suç ortağı olmamız kesinlikle söz konusu olamaz. Müzakereler olmaksızın Kıbrıs sorununun çözümü, yurdumuzun yeniden birleşmesi, Kıbrıs’ın kurtuluşu için ne umudun ne de gelecek perspektifinin olamayacağının AKEL tamamen bilincindedir."

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