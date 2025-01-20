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Liderlerin ara bölgedeki görüşmesi başladı

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi başladı.
Liderlerin ara bölgedeki görüşmesi başladı

Saat 10.45’te başlayan görüşme Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgede bulunan ikametgahında gerçekleşiyor.

İkametgah önünde Stewart ve diğer BM yetkilileri tarafından önce Tatar, ardından da Hristodulidis karşılandı.  

Cumhurbaşkanı Tatar’a Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Güneş Onar, Hristodulidis’e ise Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Görüşmede, iki lider yeni geçiş kapılarının açılabilmesine yönelik istişarelerde bulunması öngörülüyor. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın görüşme ardından basına açıklama yapması bekleniyor.

Tatar daha önce, Metehan’da yaşanan sıkışıklığı da giderecek Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş kapısının açılmasının şart olduğunu söyleyerek, Haspolat kapısının açılmasını önermişti. Haspolat kapısının açılmasıyla araçlı geçişlerde rahatlama sağlanması, aynı zamanda iki taraf arasında yeşil hat tüzüğü kapsamında gerçekleştirilen ticaretin hacminin arttırılması hedefleniyor.

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptıkları ortak basın toplantısında Rum lidere bu konuda yeniden çağrıda bulunmuş, Haspolat kapısına bir karşılık istiyorsa bir an önce bir geçiş kapısı önerisi yapmasını istemişti. Rum tarafı ise Haspolat kapısına karşılık, başka bir geçiş kapısı değil yatay ve güneyden güneye olacak şekilde transit geçişler talep ediyor.

İki lider en son aralık ayında Stewart’ın düzenlediği “Yıl Sonu Resepsiyonu”nda bir araya gelmişti. 

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