Liderlerin Bu Akşam Bir Araya Gelecekleri Resepsiyondan “Beklenti Yok”

BM’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın göreve başlaması onuruna bu akşam gerçekleştirilecek olan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı resepsiyondan “beklentinin bulunmadığı” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Beklenti Yok… Bugünkü Toplantıdan Müzakereler İçin Yeni bir Şey Çıkması Beklenmiyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, BM’nin daha önce düzenlediği, liderleri bir araya getiren sosyal içerikli toplantılara bakıldığında ortamın tamamen farklı olduğunu ve bu toplantılardan öyle ya da böyle, Kıbrıs sorunu için olumlu unsurlar çıkmasının umutla beklendiğini; ancak bu akşamki resepsiyondan hiçbir beklentinin bulunmadığını yazdı.

Gazete, her iki liderin de bu akşamki resepsiyona gitmeyi kabul ettiklerini, ancak bunu buluşmayı arzuladıkları için değil, BM tarafından yapılmış olan bu daveti reddetmemek için yaptıklarını kaydetti.

Haberde, Stewart’ın Tatar ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin ardından resepsiyonun “tamamen gayrı resmi ve herhangi bir gündemi bulunmayan sosyal içerikli bir görüşme” olacağı mesajını vermeye özen gösterdiği anımsatıldı.

Politis gazetesi ise “Beklentilerin Bulunmadığı Bir Baş Başa Görüşme Daha” başlıklı haberinde, bazı kişilerin bu akşamki resepsiyonda özel danışman atanması konusunun gündeme getirilmesi olasılığına dair “aşırı iyimser” olduğunu yazdı.

Haberde, bu akşamki görüşmede havanın değişmesinin mümkün olmadığı, çünkü bunun için herhangi bir zemin bulunmadığı belirtildi.