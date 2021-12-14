  • BIST 2.145,49
  • Altın 808.38280
  • Dolar 14.3445
  • Euro 16.2138
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 16 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 16 °C
  • İskele 16 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara 9 °C
SON DAKİKANorveç'te toplu Noel yemeğine katılan 120 kişide Omicron varyantına rastlandı

Liderlerin Bu Akşam Bir Araya Gelecekleri Resepsiyondan “Beklenti Yok”

» »
Liderlerin Bu Akşam Bir Araya Gelecekleri Resepsiyondan “Beklenti Yok”
Liderlerin Bu Akşam Bir Araya Gelecekleri Resepsiyondan “Beklenti Yok”

BM’nin yeni Kıbrıs Özel Temsilcisi Colin Stewart’ın göreve başlaması onuruna bu akşam gerçekleştirilecek olan ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da katılacağı resepsiyondan “beklentinin bulunmadığı” bildirildi.

Fileleftheros gazetesi “Beklenti Yok… Bugünkü Toplantıdan Müzakereler İçin Yeni bir Şey Çıkması Beklenmiyor” başlık ve spotuyla aktardığı haberinde, BM’nin daha önce düzenlediği, liderleri bir araya getiren sosyal içerikli toplantılara bakıldığında ortamın tamamen farklı olduğunu ve bu toplantılardan öyle ya da böyle, Kıbrıs sorunu için olumlu unsurlar çıkmasının umutla beklendiğini; ancak bu akşamki resepsiyondan hiçbir beklentinin bulunmadığını yazdı.

Gazete, her iki liderin de bu akşamki resepsiyona gitmeyi kabul ettiklerini, ancak bunu buluşmayı arzuladıkları için değil, BM tarafından yapılmış olan bu daveti reddetmemek için yaptıklarını kaydetti.

Haberde, Stewart’ın Tatar ile geçtiğimiz günlerde yaptığı görüşmenin ardından resepsiyonun “tamamen gayrı resmi ve herhangi bir gündemi bulunmayan sosyal içerikli bir görüşme” olacağı mesajını vermeye özen gösterdiği anımsatıldı.

Politis gazetesi ise “Beklentilerin Bulunmadığı Bir Baş Başa Görüşme Daha” başlıklı haberinde, bazı kişilerin bu akşamki resepsiyonda özel danışman atanması konusunun gündeme getirilmesi olasılığına dair “aşırı iyimser” olduğunu yazdı.

Haberde, bu akşamki görüşmede havanın değişmesinin mümkün olmadığı, çünkü bunun için herhangi bir zemin bulunmadığı belirtildi.

Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Güney Kıbrıs İle İsrail Arasında Deniz Bağlantısı Perspektifi Tartışıldı13 Aralık 2021 Pazartesi 19:34
  • Güney Kıbrıs’ta Covıd-19 Tedbirleri Protesto Edildi13 Aralık 2021 Pazartesi 19:21
  • Rum Milletvekilleri Türkiye’yi Şikayet Etti13 Aralık 2021 Pazartesi 19:12
  • Avrupa Dış İlişkiler Konseyi Toplantısıyla İlgili Beklentiler Düşük13 Aralık 2021 Pazartesi 18:59
  • Rum Bakanlar Kurulu’ndan Yeni Önlemler13 Aralık 2021 Pazartesi 16:27
  • Güneyde 2 ölüm, 393 vaka12 Aralık 2021 Pazar 21:20
  • Purnara Mülteci Kampı Önüde Protesto Eylemi12 Aralık 2021 Pazar 15:39
  • Güney Kıbrıs’ta Beş Kişide Tespit Edilen Omicron Varyantı Nedeniyle Alarma Geçildi12 Aralık 2021 Pazar 14:16
  • Doğu Akdeniz’de Maraş İçin Gizli Diyaloglar12 Aralık 2021 Pazar 13:31
  • Güney Kıbrıs'ta Dış Ticaret Açığında Artış11 Aralık 2021 Cumartesi 19:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti