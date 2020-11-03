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Liderlerin gündeminde Maraş ve 5'li zirve

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Liderlerin gündeminde Maraş ve 5'li zirve.KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in ilk gayrı resmi görüşmesi bugün gerçekleşecek.
Liderlerin gündeminde Maraş ve 5'li zirve

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum lider Nikos Anastasiadis'in ilk gayrı resmi görüşmesi bugün gerçekleşecek.

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Kıbrıslı Rum lider Nikos Anastasiadis’in ilk “gayri resmi” yüz yüze görüşmesi bugün gerçekleşiyor.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Elizabeth Spehar’ın himayesinde gerçekleşecek buluşma, saat 19.00'da başlayacak.

LUTE’ KIBRIS’A GELİYOR

Fileleftheros gazetesi’nin 29 Ekim günü yayınlanan “Lute’un Vakti Yaklaşıyor- Liderler Görüşmesinden Sonra Lute’un Yeniden Adaya Gelmesi Bekleniyor” başlıklı haberinde “Kıbrıs sorunu ve müzakere sürecinin yeniden başlaması konusunda yolun gül yapraklarıyla döşenmiş olmadığını, ancak BM’nin çabayı terk etmediğinin görüldüğü” yorumunda bulunmuştu.

Bundan sonrasıyla ilgili çerçevenin ise henüz netleşmediğini, fakat BM Genel Sekreterinin yaptığı açıklama aynı zamanda Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’e dün gönderdiği yanıt mektubu temelinde, bir sonraki hareketin BM Genel Sekreterinin Kıbrıs Özel Danışmanı Jane Holl Lute’un Kıbrıs’a gelmesi olacağına işaret eden gazete, bunun aslında, yeni bir girişimin hazırlanması sürecinden önceki “bir sonraki adım” olacağının düşünüldüğünü belirtmişti.

BM Genel Sekreterinin Crans Montana’dan sonraki çalışma şekline bakıldığında, Lute’un gelişinin, sürecin başlamasına ilişkin yeni çaba derinleşmeden önce, kesin olarak addedildiğini kaydeden gazete, önümüzdeki hafta gerçekleştirilecek olan liderler görüşmesinin ardından konuyla ilgili gelişmeler yaşanmasının beklendiğini eklemişti.

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