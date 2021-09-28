Liderlerin Guterres Görüşmesi Rum Basınında

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le dün akşam gerçekleştirdiği yemekli görüşme Rum basınında geniş yer buldu.

Fileleftheros gazetesi “Aynı Sahnede Seyirci – Anastasiadis İki Kesimli Federasyondan Tatar ise İki Devletten Bahsetti” başlıkları altında verdiği haberinde, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in dün akşam BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’le gerçekleştirdikleri görüşme sonrasında “Kıbrıs sorunu aynı kalmış” gibi gözüktüğü yorumunda bulundu.

Gazete, görüşme sonrasında Rum Yönetimi Başkanı Anastasiadis’in yaptığı açıklamada, görüşmenin “yaratıcı bir görüşme olduğu ve görüş ayrılıklarının ortaya konduğunu” söylediğini belirterek, Cumhurbaşkanı Tatar’ın ise “iki devlet ve egemen eşitlik” şeklindeki bilindik tezlerini yinelediği bir açıklama yaptığını ifade etti.

Habere göre Anastasiadis açıklamasında şunları söyledi:

“Yaratıcı bir görüşme olduğunu söyleyebilirim. Elbette görüş ayrılıkları da kayda geçirildi. Sn. Tatar egemen eşitlik ve iki bağımsız devlet tezlerini dile getirirken, ben de BM kararlarıyla, Genel Sekreterin mektubuyla tam uyumlu tezlerimizi ve yaratıcı bir diyaloğun başlaması ve çıkmazın aşılması için nasıl ilerlememiz gerektiğine ilişkin çeşitli yöntemler ortaya koyduk”

Daha fazla ayrıntı vermesinin mümkün olmadığını da ifade eden Anastasiadis, BM Genel Sekreterinin, Güven Yaratıcı Önlemlerin ileri götürülmesi ve gelecekte bir diyaloğun yeniden başlayabilmesi perspektifini araştırmak adına özel temsilci (special envoy) atama niyetinde olduğunu belirtti.

Guterres’in özel temsilci olarak herhangi bir isim dile getirip getirmediği şeklindeki bir soruya olumsuz yanıt veren Anastasiadis, Tatar’la bir görüşme daha olup olmayacağı şeklindeki bir soruya ise “Şu an için hayır, böyle bir uzlaşıya varmadık” cevabını verdi.

Diplomatik kaynaklara göre ise, Anastasiadis ve Tatar’ın kendi tezlerini oraya koydukları görüşmede Jane Holl Lute’un yerine atanacak yeni özel temsilciyle ise işbirliği yapmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Gazete, “Türk tarafının itirazı sebebiyle BM Güvenlik Konseyi’nde söz hakkına sahip bir özel temsilci atanmayacağını, atanacak kişinin Lute’la aynı çerçevede hareket edeceğini ve BM Genel Sekreteri’nin şahsi özel temsilcisi olacağını” da vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişin haberlerini: “Tatar Yalancı Çıktı: Guterres Belki De Özel Temsilci Atayacak – GYÖ ve Diyaloğun Yeniden Başlaması İçin Guterres’den Özel Temsilci Atanmaya Doğru” başlıkları altında verirken, BM Genel Sekreterinin “BM Güvenlik Konseyi’ne Kıbrıs sorununa ilişkin rapor verecek bir özel temsilci atama yolunda olduğu” iddiasında bulundu.

Gazete, Rusya ve Çin’in, Afganistan’a benzer bir atama yapılmasının ardından BM Genel Sekreterine, tüm atamaların Güvenlik Konseyi’nden geçmesi için baskı yaptıkları yönünde bilgilerin bulunduğunu belirtti. Gazete, Anastasiadis’in açıklamalarına da geniş yer verdi.

Diğer gazeteler ise konuya ilişkin haberlerini şu başlıklarla yansıttılar:

Haravgi “Genel Sekreter Özel Temsilci Atayacak”; Politis “Özel Temsilci ve…Bakarız – Devam Eden Uzlaşmazlıkların Kayda Geçtiği Bir ‘Yaratıcı’ Üçlü Daha – Üçlüde Hiç İlerleme Yok, Sadece Kıbrıs Sorununa Özel Temsilci Atanıyor”.